Talian chcú zvrátiť rozhodnutie prideliť liekovú agentúru Amsterdamu

Poslanci talianskeho parlamentu sa pokúšajú zvrátiť rozhodnutie členských štátov EÚ a docieliť presťahovanie Európskej liekovej agentúry (EMA) do Milána. Informoval o tom portál Politico.eu. Taliansko svoju iniciatívu odôvodňuje tým, že priestory v Amsterdame, do ktorých by sa EMA mala presťahovať, nebudú hotové načas.