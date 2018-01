Maďari otvorili diaľničný úsek, ktorý priblíži Slovensko

„Úsek diaľnice, ktorý sme odovzdali do užívania, je mimoriadne dôležitý pre tu žijúcich obyvateľov. Žije tu viac ako milión ľudí, ktorým táto cesta zlepší život v tomto regióne. Vo výstavbe budeme pokračovať, nakoľko do roku 2022 musíme odovzdať celý úsek cesty Via Carpatia, ktorý ešte nie je hotový,“ uviedol štátny tajomník maďarského ministerstva hospodárstva Róbert Homolya. Verí, že nový úsek diaľnice prispeje ku zníženiu nehodovosti.

Celú trasu medzi Miškolcom a štátnou hranicou s dĺžkou 70 kilometrov by chceli vybudovať do roku 2022. „Tento úsek, ale aj všetky ostatné, ktoré sú, zabezpečia tranzit nielen kamiónov, osobnej dopravy, všetkých tých, ktorí cestujú ďalej, aby sa napojili na maďarskú diaľničnú sieť. Nebude sa jazdiť po cestách prvej triedy, ale bezpečným spôsobom po rýchlostných cestách,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy SR Viktor Stromček.

Na slovenskej časti už v súčasnosti podľa jeho slov prebieha výstavba úseku cesty Budimír – Bidovce. "Tento rok začneme súťažiť Košice – Šacu, ktorý by sa začal budúci rok stavať. Ďalej na našej strane v rámci tohto úseku prebieha výstavba obchvatu Prešova D1 a začala sa už aj súťaž na severný obchvat Prešova, takzvaná R4, od Prešova na poľskú hranicu,“ priblížil Stromček.

Na otázku, že vodiči sa skôr dostanú z Košíc do Bratislavy po diaľnici cez Maďarsko, oponoval, že to nie je úplne pravda, keďže nie sú dostavané všetky úseky. „Pravdou však je, že niektoré úseky, ktoré sa týkajú Slovenska, mali byť už dostavané a nie sú. Pri Ružomberku vzhľadom na klimatické podmienky, kde je zosuv pôdy, sme doteraz robili na EIA, aby sa mohlo pokračovať na stavbe, čo už máme dokončené. Ďalší úsek, ktorý chýba v rámci D1, je Turany – Hubová, kde sme museli meniť povrchový variant a nemohli sme začať stavať. Máme postavené takmer všetky úseky, dva sú vo výstavbe,“ dodal Stromček.

Výstavba 1,7 kilometra dlhého úseku diaľnice M30 Tornyosnémeti – štátna hranica si vyžiadal celkové náklady 14,1 milióna eur bez DPH.