Košičanom pomôže nová cesta v Maďarsku

Vďaka novému prihraničnému 1,7-kilometrovému úseku diaľnice M30, ktorý nadväzuje na našu rýchlostnú cestu R4 z Milhoste do Košíc-Šebastoviec, sa opäť rýchlejšie dostanú do Miškovca a odtiaľ môžu ísť ďalej diaľnicou do Bratislavy. Maďari ho postavili za 14,1 milióna eur bez DPH.

Maďari však intenzívne pokračujú vo výstavbe, lebo ešte treba dokončiť ďalšie desiatky kilometrov. „Musíme stavať ďalej, lebo do roku 2022 musíme odovzdať celý úsek cesty Via Carpathia, ktorý ešte nie je hotový,“ zdôraznil štátny tajomník maďarského ministerstva hospodárstva Róbert Homolya. Dodal, že ďalším argumentom v prospech urýchlenia výstavby je fakt, že v regióne žije zhruba milión obyvateľov, ktorým dokončená diaľnica výrazne uľahčí cestovanie. Celú trasu od hraníc zo Slovenskom do Miškovca, s dĺžkou zhruba 70 kilometrov, chcú dokončiť do spomínaného roku 2022.

„Zatiaľ ide o kratší úsek, ale myslím, že sa čím ďalej, tým viac oplatí ísť odtiaľto do Bratislavy či Viedne práve cez Maďarsko. Na jednej strane ma to teší, na strane druhej je smutné, že diaľnica na území vedľajšieho štátu prispeje k lepšiemu spojeniu dvoch najväčších slovenských miest,“ myslí si vodič Juraj Sabo.

Štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček však tvrdí opak, podľa neho cesta cez Maďarsko zatiaľ nie je rýchlejšia. „Veď ešte nie sú dostavané všetky úseky,“ tvrdí Stromček. No priznal, že aj na Slovensku sú problémom nedokončené časti diaľnic a rýchlostných ciest. „Je pravdou, že niektoré úseky už mali byť dokončené, a stále nie sú. Pri Ružomberku, kde došlo k zosuvu pôdy, sme museli robiť na štúdii EIA, aby sme mohli pokračovať vo výstavbe. Na ďalšom úseku Turany – Hubová sme zase museli meniť povrchový variant. Máme postavené takmer všetky úseky a dva sú vo výstavbe,“ spresnil Stromček.

Podľa neho napreduje výstavba aj na východnom Slovensku. Úsek diaľnice D1 pri Košiciach medzi Budimírom a Bidovcami sa už stavia. „Na ďalší úsek rýchlostnej cesty R2 Košice-Šaca – Košické Olšany začne súťaž v tomto roku. Stavať sa začne na budúci rok. Začala sa aj súťaž na severný obchvat Prešova, takzvaná R4 v smere od Prešova na poľskú hranicu,“ dodal.