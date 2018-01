Nemecko má najväčší prebytok platobnej bilancie na svete

Prebytok bežného účtu platobnej bilancie Nemecka v roku 2017 dosiahol v prepočte 287 miliárd USD (235 miliárd eur), vypočítal mníchovský inštitút Ifo. To je viac než dvojnásobok v porovnaní s prebytkom Číny, ktorý predstavoval 135 miliárd USD. „Tým sa Nemecko druhýkrát po sebe dostalo pred všetky ostatné krajiny,“ povedal pre agentúru Reuters expert Ifo Christian Grimme. Druhý najvyšší prebytok 203 miliárd USD malo Japonsko.

Uvedené čísla sú politicky citlivé. USA i Medzinárodný menový fond (MMF) alebo Európska komisia (EK) kritizujú Nemecko pre jeho vysoký prebytok. EK považuje dlhodobý prebytok platobnej bilancie nad 6 % hrubého domáceho produktu (HDP) za ohrozenie stability, keďže proti štátom s vysokými prebytkami musia stáť krajiny s deficitmi, ktoré sa musia zadlžovať.

Podľa prepočtov Ifo vlaňajší prebytok bežného účtu platobnej bilancie Nemecka predstavoval 7,8 % a opäť prekonal spomínaný strop EK. V roku 2016 sa vyšplhal až na 8,3 % HDP.

Nemecký obchodný zväz BGA nepovažuje prebytok za výsledok cielenej a riadenej obchodnej politiky, ale za výraz vysokého oceňovania nemeckých produktov vo svete. „Zdá sa, že kvalitné výrobky si nájdu svoj trh,“ uviedol šéf BGA Holger Bingmann. Obmedzenie exportu by podľa neho bolo chybou a prevráteným spôsobom protekcionistické. Namiesto toho by Nemecko malo viac podporiť import, čo by viedlo ku korekcii globálne kritizovanej nerovnováhy obchodnej bilancie.