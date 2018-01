Poliaci dokončia diaľnicu skôr ako Slováci

Diaľničný úsek D3 zo Svrčinovca do Poľska, ktorý slúži od júna 2017.

Poľsko pripravuje výstavbu chýbajúceho úseku rýchlostnej cesty, ktorá spojí poľské mesto Bielsko Biala so slovenskou hranicou. Je súčasťou prepojenia na medzinárodnej trase medzi Baltským a Jadranským morom. Rovnako ako aj kysucká diaľnica D3. Oba štáty chcú cesty dokončiť o päť či šesť rokov. Reálne sa to javí na poľskej strane, v prípade Slovenska existuje veľa otáznikov. Obyvatelia na lepšie cesty čakajú už dve desiatky rokov.

Poliakom na vyše 50-kilometrovom úseku v rámci rýchlostnej cesty S1, ktorá je tak ako slovenská D3 pri hranici budovaná v polovičnom profile, chýba ešte 8,5-kilometrový obchvat poľskej obce Węgierska Górka. Na jeho výstavbu sú aktuálne pripravení začať výberové konanie.

„Na spustenie realizácie tejto cesty sme čakali dvadsať rokov,“ hovorí starosta Węgierskej Górky Piotr Tyrlik. Obec si po dostavbe vydýchne, zatiaľ totiž tranzitná preprava prechádza jej obývaným územím. Poliaci obchvat Węgierskej Górky označujú po stavebnej stránke za veľmi náročný, jeho súčasťou sú dva tunely i estakáda.

„Chceme stihnúť dobu, keď Slovensko už bude mať hotovú diaľnicu. Chceme zaistiť možnosť toho, že by žiadne nákladné autá z jednej či druhej strany nevstúpili na územie susedného štátu bez toho, že by po stránke výstavby ciest nebol pripravený na túto premávku,“ uviedol minister infraštruktúry Poľskej republiky Andrzej Adamczyk.

Poľský minister so slovenským kolegom podpísal vyhlásenie o tom, že tak slovenská D3, ako i poľská S1 sú dôležité úseky, ktoré treba dokončiť. Má však len deklaratívny charakter. Obe strany sa budú navzájom informovať o tom, ako vo výstavbe pokračujú. A kým Poliaci majú na diaľničnú sieť a cestné projekty v najbližšom období vrátane chýbajúceho obchvatu Węgierskej Górky schválených 35 miliárd eur, nad financovaním slovenskej D3 visí otáznik.

Zo slovenskej D3 chýba ešte 27 kilometrov. Na štart výstavby stále čakajú dva úseky – Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto a Kysucké Nové Mesto – Oščadnica. O päť či šesť rokov by mohli byť hotové len v prípade, ak by sa začali hneď stavať. Projekt však stále nie je pripravený na výstavbu a chýbajú aj zdroje. Štátna kasa s výstavbou zatiaľ nepočíta, eurofondy sú už vyčlenené na iné úseky a nové európske zdroje majú prísť od roku 2020, aj keď nie je jasné v akom objeme.

Odborníci dané úseky označujú za najdôležitejšiu časť diaľnice, pretože sa tam presunie tranzitná doprava zo súčasnej cesty prvej triedy, kde je premávka problematická a kritická. Vodiči denne čakajú v zápchach, na problémy upozornili aj občania obcí, ktorými tranzit prechádza, vlani v niekoľkých protestoch, pretože majú obavy z neustáleho odsúvania termínov výstavby.

Plánovaná výstavba diaľnice medzi Žilinou, Kysuckým Novým Mestom a Čadcou je rozdelená do troch etáp. „Myslím si, že podľa našich plánov v roku 2022 – 2023 by sme mohli ukončiť týchto 27 kilometrov. Pripravenosť týchto úsekov je rôzna. Samozrejme, sú to veľmi zložité úseky,“ povedal minister dopravy Árpád Érsek.

Diaľnica D3 medzi Žilinou a Poľskom sa začala stavať v roku 1996. Medzi prvé úseky patril práve kúsok diaľnice pri hranici s Poľskom, ktorý sa však roky nemohol bez výstavby pokračujúceho úseku používať. Od roku 2004 je v prevádzke tunel Horelica aj s obchvatom Čadce a Oščadnice (6 km) v polovičnom profile.

Od rokov 2007 – 2008 jazdia vodiči po D3 medzi Hričovským Podhradím a žilinským Strážovom (8,6 km). Vlani bol otvorený polovičný profil diaľnice medzi Svrčinovcom a poľskou hranicou (15,4 km) a pred mesiacom pribudol vyše 4-kilometrový úsek medzi Strážovom a Brodnom. Vo výstavbe je ešte úsek medzi Čadcou a Svrčinovcom (5,7 km), ktorý má byť hotový v roku 2020.