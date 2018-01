Vláda stále počíta s plynovodným projektom Eastring

„Sme na dobrej ceste,“ povedal po rokovaní vlády Žiga. Slovensko už má podpísané dve memorandá o spolupráci pri tomto projekte, a to s Maďarskom a Bulharskom. „Ešte nám chýba memorandum s Rumunskom a v zásade by sa celý projekt Eastring potom mohol začať spúšťať,“ podotkol Žiga.

S projektom Eastring naďalej počíta aj Európska únia. Projekt slovenského prepravcu zemného plynu, spoločnosti Eustream, totiž opakovane získal status projektu spoločného záujmu (PCI) a bol zaradený do tretieho zoznamu týchto projektov, ktorý Európska komisia uverejnila v novembri minulého roka. Európske projekty spoločného záujmu sú kľúčové projekty infraštruktúry zamerané na dosiahnutie energetickej politiky EÚ. Eastring získal status PCI prvýkrát v novembri 2015, keď bol zaradený do druhého zoznamu.

Európska komisia už podporila projekt Eastring poskytnutím prostriedkov na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti. Jej cieľom je definovať potrebné technické, ekonomické, finančné a environmentálne aspekty budúceho plynovodu, vrátane jeho optimálneho trasovania a tiež uskutočniť rozsiahly prieskum trhu. Štúdia bude dokončená v júni 2018 a jej výsledky budú slúžiť ako podklad pre ďalšie rozhodnutia o podobe projektu.

Plynovod Eastring by mal prechádzať Slovenskom, Maďarskom, Rumunskom a Bulharskom až do Turecka. Podľa prvotných predpokladov by mal mať projektovanú technickú kapacitu od 20 mld. metrov kubických v počiatočnej fáze projektu až do 40 mld. metrov kubických v konečnej fáze. Jeho dĺžka by v závislosti od rozhodnutia o trasovaní mala predstavovať od 744 do 1 015 kilometrov s potrubím s obojsmernou prevádzkou. Odhadované investičné náklady na prvú fázu projektu sú od 1,14 mld. eur do 1,52 mld. eur.