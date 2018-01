Bitcoin sa prvýkrát od začiatku decembra prepadol pod 10-tisíc dolárov

„Na trhu je veľa paniky,“ uviedol Charles Hayter, zakladateľ platformy CryptoCompare, ktorá sleduje vývoj na trhoch s kryptomenami. „Panuje tu väčšia neistota okolo regulácie,“ povedal podľa agentúry Reuters.

Bitcoin v stredu na burze Bitstamp zostúpil až na 9500 dolárov. Neskôr malú časť strát zmazal a okolo 14:45 SEČ sa predával za zhruba 9700 dolárov. Oproti utorku tak strácal približne 15 percent.

Južná Kórea minulý týždeň oznámila, že plánuje obchodovanie s kryptomenami zakázať. O potrebe obmedziť toto obchodovanie sa hovorí aj v ďalších krajinách, napríklad v Japonsku a Číne.

Podľa analytikov by sa prísnejšou reguláciou kryptomien mohla zaoberať skupina najvýznamnejších svetových ekonomík G20 na svojom marcovom zasadnutí v Argentíne. „Podľa môjho názoru sa teraz držitelia kryptomien rozhodujú, či sa bitcoinu zbaviť, pretože jeho obmedzenie by znamenalo, že bude nahradený lepšími produktami, alebo či staviť na to, že môže aj napriek obmedzeniam prekvitať,“ uviedol Steven Englander zo spoločnosti Rafiqa Capital.

Bitcoin vznikol v roku 2009 ako alternatíva oficiálnych mien a počas rokov sa presadil ako popredná kybernetická mena sveta. Vlani zažil prudký rast, ktorý viedol k obavám z cenovej bubliny. Americký investor a filantrop Warren Buffett súčasnej mánii týkajúcej sa bitcoinu a ďalších kryptomien predpovedal nedávno zlý koniec.

„Čo sa týka kryptomien, všeobecne môžem takmer s istotou vyhlásiť, že dospejú k zlému koncu. Kedy, alebo ako sa to stane, to neviem,“ uviedol Buffett, ktorý žije v Omahe v americkom štáte Nebraska a ktorý je podľa časopisu Forbes tretím najbohatším človekom sveta. Vďaka úspešným investíciám si vyslúžil prezývku „veštec z Omahy“.