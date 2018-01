Rusku vyhovujú vyššie ceny ropy, deficit môžu zmeniť na prebytok

Rusko si chce tento rok požičať menej peňazí ako v minulom roku, pretože očakáva nižší rozpočtový deficit a vyššie príjmy z ropy. Uviedol to v rozhovore s televíznou stanicou RBC ruský minister financií Anton Siluanov.

Vlani získalo Rusko z predaja štátnych dlhopisov 1,7 bilióna rubľov (24,5 miliardy eur) a tento rok chce predať dlhopisy za 1,4 bilióna rubľov.

Ministerstvo tiež plánuje vydať eurobondy v hodnote tri miliardy USD. Chce tak čiastočne dať príležitosť bohatým Rusom vrátiť do krajiny ich vlastné peniaze, a ochrániť ich tak pred škodami, ktoré by im mohli spôsobiť prípadné nové americké sankcie.

Dodatočné príjmy z ropy by sa tento rok podľa Siluanova mali pohybovať okolo troch biliónov rubľov. To zodpovedá zhruba trom percentám hrubého domáceho produktu. Ceny ropy sa teraz pohybujú okolo hodnoty 70 dolárov za barel. Siluanov dodal, že ak ceny ropy zostanú na súčasných úrovniach, mohla by krajina miesto teraz plánovaného deficitu 1,3 percenta HDP nakoniec vykázať prebytok takmer dve percentá HDP.

Rusko očakáva oznámenie možného rozšírenia sankcií USA voči Rusku. Nové sankcie by mohli obmedziť nákup ruských štátnych dlhopisov zahraničnými investormi. Podľa ruskej centrálnej banky zahraniční investori na konci októbra vlastnili 32,7 percenta vydaných ruských štátnych dlhopisov. Láka ich hlavne vysoký výnos sedem percent, ktorý je oveľa vyšší ako u európskych a amerických dlhopisov.

Siluanov uviedol, že ak sankcie zabránia zahraničným investorom nakúpiť ruské štátne dlhopisy, môže ministerstvo financií pokryť potreby rozpočtu s pomocou domácich investorov. Snaží sa tiež prilákať investorov z Ázie, napísala agentúra Reuters.