Švajčiarsko plánuje zrušiť anonymné akcie

Známa švajčiarska diskrétnosť v oblasti finančníctva a daní by mohla byť opäť výraznejšie oslabená. Dôvodom je nový plán, ktorý by mal zrušiť také firemné akcie, ktoré môžu pomôcť ich majiteľom vyhýbať sa plateniu daní, pretože kryjú ich identitu.

Švajčiarska vláda oznámila, že začala verejnú konzultáciu o pláne na premenu anonymných akcií na doručiteľa v súkromných firmách na registrované akcie, ktorým bude priradené meno majiteľa.

Švajčiarsko bolo dlhé roky považované za útočisko pre bohatých, ktorí chcú ukryť svoje peniaze. Krajina však už zrušila svoje bankové tajomstvo, keď súhlasila so zasielaním informácií o účtoch klientov zahraničným daňovým úradom. Nový návrh o akciách na majiteľa odporúčaný tímom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) má za cieľ obmedziť daňové úniky. Ľudia totiž môžu využívať pre daňové úniky akcie na majiteľov firiem nevyvíjajúcich žiadnu činnosť, pretože vlastníctvo týchto akcií nie je verejné a môžu sa presúvať bez záznamov.

Neexistujú odhady o tom, o koľko prichádzajú štáty na daniach týmto spôsobom. OECD však odhaduje, že zásahy proti nelegálnemu sa vyhýbaniu daní po celom svete umožnili daňovým úradom v posledných ôsmich rokoch získať viac ako 85 miliárd USD.

Švajčiarsky návrh sa má vzťahovať iba na firmy, ktoré nemajú akcie na burze. Nebude sa teda vzťahovať na firmy ako je farmaceutická spoločnosť Roche alebo výrobca výťahov Schindler, ktoré používajú hlasovacie akcie na majiteľa, aby udržali firmy pod kontrolou ich zakladajúcich rodín. Zákon zahŕňa aj finančné pokuty pre firmy, ktoré ho nesplnia.

V roku 2015 Británia zakázala firmám vydávať akcie na majiteľa a nariadila im, aby ich previedli na cenné papiere, ktorých vlastníctvo môže byť zdokumentované. Zákony obmedzujúce akcie na majiteľa v posledných rokoch prijali tiež Singapur, Hongkong, Belgicko, Rakúsko a Spojené štáty.

Ak by Švajčiarsko nesplnilo odporúčania o obmedzení akcií na majiteľa, mohlo by byť v tejto oblasti označené za nevyhovujúce, upozornila vláda. To znamená, že by Švajčiarsko mohlo byť označené za krajinu, ktorá len čiastočne spĺňa medzinárodné štandardy finančnej transparentnosti.

Švajčiarsko upozornilo, že v posledných rokoch počet akcií na majiteľa klesol, pretože spoločnosti ich dobrovoľne prevádzajú na registrované akcie. Akcie na majiteľa teraz predstavujú len 12 percent základného imania spoločností, v roku 2014 to bolo až 27 percent, napísala agentúra Reuters.