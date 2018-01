Šéf potravinového dozoru Bíreš: Nedodržanie receptúry je jasný podvod

Ani v jednom prípade okrem presolenej šunky, ktorá nie je vhodná pred ľudí s diétou, nie je ohrozené zdravie ľudí. Všetky výrobky, ktoré nezodpovedali svojím zložením obsahu, ktorý stanovuje receptúra, však boli stiahnuté z trhu.

Ekonomika a dobré mravy

Nedodržanie receptúry kvalifikoval šéf potravinového dozoru ako jasný podvod a firmám zaň hrozia vysoké pokuty. Maximálna sankcia v závislosti od okolností môže dosiahnuť pri zmene kvality a podvádzaní v zložení výrobku až 200-tisíc eur. Do skončenia správneho konania potravinová inšpekcia nebude zverejňovať mená firiem, ktoré porušili nielen stanovenú receptúru, ale aj dobré mravy.

Za ochudobňovaním potravín o najkvalitnejšie zložky, ktoré ich robia chutnými, nutrične cennými, je podľa riaditeľky Národného poľnohospodárskeho a potravinového centra Zuzany Nouzovskej, ktorá vedie potravinársky výskum na Slovensku, predovšetkým snaha zlacniť náklady na výrobu. Obchodné siete permanentne tlačia potravinárov do akcií, v dôsledku čoho dochádza k výraznému zníženiu cien. To však v praxi výrobcov znamená, že cena im už nekryje ich výrobné náklady.

Všimnime si, čo sa dialo napríklad s cenou salámy Nitran v priebehu minulého roka. Tá by za normálnych okolností mala stáť okolo 9 až 10 eur za kilogram. Prakticky všetky reťazce ju však predávali v akciách rozmedzí od 4,50 do 5,90 eura. Tohto roku, keď cena mäsa išla hore, stojí Nitran v akcii už 6,50 eura. Cena, zdá sa, veľmi presne kopíruje vývoj inflácie, ale aj miezd. Výrobcovia by však za žiadnych okolností nemali prekračovať červenú čiaru. Konkrétne obsah kolagénu by nemal v saláme Nitran prekročiť hranicu 16 jednotiek, vo výrobku stiahnutom z trhu ich však bolo 19.

Ako robili Nitran kedysi a ako dnes

Prečo je to tak? Skúsený komárňanský mäsiar Tibor Solčan stál pred vyše 40 rokmi pri zrode salámy Nitran, ktorá v časoch socializmu reprezentovala spolu s malokarpatskou salámou vari najkvalitnejší domáci trvanlivý výrobok.

"Na výrobu sto kilogramov Nitranu sme v mäsokombináte Nové Zámky (dnes už neexistuje, pozn. red.) potrebovali 182 kilogramov kvalitného opracovaného mäsa. Dnes, keď si všimnete etiketu, výrobcovia uvádzajú, že na sto kilogramov Nitranu spotrebovali len 132 kilogramov. Je to okrem iného aj preto, lebo my sme vôbec nepoužívali pri výrobe Nitranu štartovaciu kultúru. Kým mäso patrične vyschlo, ubehol mesiac, teraz špeciálny prípravok skráti tento čas o polovicu,“ dáva do pozornosti jeden z rozdielov medzi klasickou a modernou výrobou salámy.

Ruka v ruke s týmto urýchlením, a teda zlacnením výroby, však dnes čelia výrobcovia nedostatku kvalitného bravčového aj hovädzieho mäsa. "Na Nitran potrebujete mäso z prasníc a nie z mladých ošípaných, ktoré majú mäso s vyšším obsahom vody. Na Slovensku však máme oproti roku 1989 štvrtinové stavy ošípaných, prasníc je nedostatok, a tak sa mäso dováža. Takisto hovädzie. Často ide o výrezy z dovozu a práve tie môžu obsahovať rôzne šľachy, ktoré sú vlastne zdrojom kolagénu v mäse,“ hovorí mäsiar Tibor Solčan.

A ešte jedna dôležitá poznámka: "Je ilúzia vyrobiť za akciovú cenu kvalitný výrobok. Ak sa však nepodvolíte, vyrobí ho niekto iný, keď nie slovenský, tak český mäsokombinát, lebo Nitran je síce pôvodom slovenský výrobok, ale s receptúrou, ktorú využívali v celej federácii,“ glosuje aktuálny stav mäsiar Solčan.

V reakcii na to Zuzana Nouzovská navrhuje, aby sa najbližšie kontroly zamerali na zloženie mäsových a mliečnych výrobkov, keď ich fabriky vyrábajú pre obchody v akcii a keď, naopak, sú ponúkané za štandardnú cenu. To by malo ukázať, či naozaj dochádza k zmene receptúr a nahradzovaniu drahších a kvalitnejších zložiek v tom či onom výrobku.