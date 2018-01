V II. pilieri budú od februára zmeny, ľudia sa ľahšie dostanú k peniazom

„Od 1. februára tohto roka dochádza k zásadnej zmene. Spočíva v tom, že každý sporiteľ, ktorý má doživotný dôchodok vo výške 432,40 eura, bude môcť so zvyškom našetrených peňazí naložiť podľa vlastného uváženia. Výrazne to zatraktívni druhý pilier,“ skonštatoval na štvrtkovom stretnutí s novinármi štátny tajomník rezortu práce Ivan Švejna.

Pre sporiteľov, ktorí dosiahnu túto tzv. referenčnú sadzbu, to znamená, že sa budú môcť slobodne rozhodnúť, ako naložia so zvyškom svojich úspor. Teda, či si o ne zvýšia dôchodok, či si ich nechajú zhodnocovať, alebo si ich odložia pre prípad neočakávanej udalosti.

Referenčnú sumu bude každý rok zverejňovať Sociálna poisťovňa. Podmienkou je, že súčet súm všetkých dôchodkových dávok vyplácaných z prvého piliera, prípadných výsluhových dôchodkov policajtov a vojakov, dôchodku z cudziny a sumy doživotného dôchodku z druhého piliera bude vyšší ako priemerný mesačný starobný dôchodok z prvého piliera, na ktorý vznikol nárok od 1. januára 2004.

Ďalšia zmena, ktorú prinesie novela, sa týka majetku sporiteľa, ktorý je tvorený z dobrovoľných príspevkov, to znamená zo zdrojov, ktoré si platí sám. Túto časť majetku bude môcť človek investovať neobmedzene aj do rizikovejších dôchodkových fondov. Dosiahnutím 52 rokov veku sa bude postupne presúvať do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu len tá časť majetku sporiteľa, ktorá je tvorená z povinných príspevkov.

Podľa Švejnu je do budúcnosti výzvou upraviť krátenie dôchodku z prvého piliera tých ľudí, ktorí si sporia aj v druhom dôchodkovom pilieri. „Jednou z najväčších výziev je zmeniť výpočet vzorca, ktorým sa priznáva dôchodok z prvého piliera pre ľudí, ktorí majú dvojpilierový systém. Osobne považujem súčasný systém za neadekvátny a neprimeraný. Túto zmenu treba urobiť a bola by výrazne v prospech sporiteľov, ktorí sú v druhom pilieri,“ dodal Švejna.