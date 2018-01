Slovensko s diaľnicami zaostáva za susedmi

Pre Slovensko zahanbujúcim bude rok 2022, keď Maďarsko zrejme dokončí diaľnicu v smere na Košice. Bratislava bude tak diaľnicou spojená s Košicami cez Budapešť.

Slovenská štvorprúdovka z hlavného mesta severom do metropoly východu má byť až v roku 2026. V Maďarsku tento týždeň otvorili krátky, 1,7-kilometrový, úsek pri obci Tornyosnémeti, ktorý nadväzuje na východe na slovenskú rýchlostnú cestu R4. Dostavbe diaľnice M30 medzi Miškovcom a štátnou hranicou chýba približne 57 kilometrov, ale Maďari majú v pláne to do piatich rokov dokončiť. V takom prípade bude súvislá diaľničná trasa z Bratislavy cez Maďarsko do Košíc dlhá približne 480 kilometrov a vodiči ju pri ideálnej premávke zvládnu za menej ako 4 hodiny a 30 minút.

Pôjde však približne o 30 kilometrov dlhšiu trasu ako po slovenskej diaľnici D1 cez Žilinu. Na slovenskej strane bude v tom čase stále nedokončený kritický približne 13-kilometrový úsek D1 Turany – Hubová. Motoristi v prípade maďarskej trasy budú musieť takisto počítať s tým, že budú potrebovať diaľničné známky dvoch štátov. Mesačná maďarská známka vyjde motoristov na viac ako 11 eur.

„V Maďarsku nie je takmer ani jeden tunel alebo most. To je objektívna príčina, prečo Maďari stavajú diaľnice rýchlejšie a lacnejšie. Na Slovensku máme iné prírodné podmienky. Navyše sa často menia priority,“ povedal Ondrej Matej, predseda správnej rady Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo. Podľa jeho slov mali v rámci diaľnice D1 na Slovensku najprv vznikať obchvaty veľkých miest tak, aby sa odstránili kritické úseky s najväčšou intenzitou dopravy ako prvé. Pavol Kajánek z Výskumného ústavu dopravného v Žiline upozorňuje na to, že diaľnica nie je len nástroj na prepojenie dvoch najväčších miest, ale celých regiónov.

Aktuálne je z diaľnice medzi Miškovcom a obcou Tornyosnémeti v polovičnom profile hotový aj približne 15-kilometrový úsek medzi obcami Tornyosnémeti a Novajidrány, ten je však súčasťou štátnej cesty číslo 3.

Maďarská obdoba slovenskej Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) na svojej internetovej stránke uvádza, že 56,6 kilometra diaľnice M30 bude hotových v auguste 2021. Zmluvná cena výstavby je v prepočte 592 miliónov eur. Práce sú financované z európskych zdrojov a zo štátneho rozpočtu Maďarska. Výstavba je rozdelená do troch častí. Prvú časť stavia konzorcium STR M30, ktorého vedúcim členom je spoločnosť Strabag. Druhú časť stavia firma Colas a tretí úsek firmy Hódút a Duna Aszfalt.

V utorok tohto týždňa maďarská strana otvorila krátky, 1,7-kilometrový, úsek diaľnice M30 medzi obcou Tornyosnémeti a slovenskou hranicou. „Úsek diaľnice, ktorý sme odovzdali do užívania, je mimoriadne dôležitý pre tu žijúcich obyvateľov. Žije tu viac ako milión ľudí, ktorým táto cesta zlepší život v tomto regióne. Vo výstavbe budeme pokračovať, pretože do roku 2022 musíme odovzdať celý úsek cesty Via Carpatia, ktorý ešte nie je hotový,“ povedal štátny tajomník maďarského ministerstva hospodárstva Róbert Homolya.

Plnohodnotná diaľnica nie je ani pri západnej časti Slovenska. Šoféri smerujúci z Bratislavy do Maďarska hneď za hraničným priechodom Rajka prejdú na diaľnicu M15. Tá však v súčasnosti existuje len v polovičnom profile. Úsek s dĺžkou 15 kilometrov sa následne napája na diaľnicu M1, ktorá autá privedie do Budapešti, kde sa napoja na obchvat M0. Následne sa prostredníctvom 12-kilometrovej spojky M31 dostanú na diaľnicu M3. Neďaleko Miškovca sa vodiči napoja na 28 kilometrov existujúcej diaľnice M30.

Pre vysokú intenzitu dopravy Maďarsko plánuje dobudovať aj druhú stranu 15-kilometrovej diaľnice M15. Podľa plánov z minulosti mali mať vodiči k dispozícii štyri jazdné pruhy už v roku 2015. Napriek tomu je dodnes v prevádzke len polovičný profil.

Maďarská diaľnica M30 južne od Košíc. Autor: František Iván

Žilina sa bude dať obísť v roku 2020

Najkratšia trasa medzi Bratislavou a Košicami vedie cez Zvolen a Rožňavu, s dĺžkou 404 kilometrov. Kým Zvolen je spojený s Bratislavou diaľnicou, na trase do Košíc sú hotové len dva úseky rýchlostnej cesty R2.

Dostavbe diaľnice D1 bráni najmä úsek D1 Turany – Hubová medzi Martinom a Ružomberkom, ktorého výstavbu zastavil zosuv pôdy v roku 2013. Ministerstvo životného prostredia už zamietlo rozklady proti záverečnej správe posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorá mení trasovanie úseku z údolného na tunelový. Štát tak musí pripraviť projekt približne 13-kilometrového úseku v tunelom Korbeľka. Daný úsek bude pravdepodobne odovzdaný ako posledný v roku 2026.

Rovnako aj výstavbu nadväzujúceho úseku D1 Hubová – Ivachnová s tunelom Čebrať ohrozuje zosuv pri západnom portáli tunela. Jeho razenie bolo pozastavené. Diaľničiari ho plánujú obnoviť vo februári tohto roka so zmeneným trasovaním. Obchvat Ružomberka bude hotový v roku 2022.

Okrem toho sú medzi Bratislavou a Košicami rozostavané tri úseky. Južný obchvat Žiliny pozostáva z úsekov D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka s tunelmi Ovčiarsko a Žilina a D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové. Žilinu bude možné po diaľnici obísť v roku 2020. Okrem toho je vo výstavbe aj juhozápadný obchvat Prešova v úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh s tunelom Prešov, ktorý má byť podľa zmluvy hotový v roku 2021.

Zaseknuté Kysuce

V prípade výstavby v susednom Poľsku smeruje k slovenským hraniciam na severe pri Čadci poľská rýchlostná cesta S1. Tá je rovnako ako kysucká diaľnica D3 súčasťou medzinárodnej trasy medzi Baltským a Jadranským morom. Posledný chýbajúci úsek poľskej rýchlostnej cesty v dĺžke 8,5 kilometra bude pravdepodobne hotový skôr ako obchvat Kysuckého Nového Mesta.

Poľsko je pripravené spustiť tender na výstavbu posledného, 8,5-kilometrového, úseku rýchlostnej cesty S1 smerom k slovenským hraniciam. Posledný úsek vytvorí obchvat obce Węgierska Górka. Na slovenskej strane chýbajú dva úseky diaľnice D3 (Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto a Kysucké Nové Mesto – Oščadnica). Výstavba dvoch úsekov s celkovou dĺžkou 27 kilometrov zaberie päť až šesť rokov. Projekty stále nie sú pripravené a štát nemá zabezpečené financovanie. Minister dopravy Árpád Érsek (Most – Híd) tvrdí, že kysucká diaľnica môže byť hotová v rokoch 2022 až 2023.

Slovensko potrebuje smerom k hraniciam vybudovať desiatky úsekov na niekoľkých miestach. Na dostavbu čaká rýchlostná cesta R4, ktorá okrem obchvatu Prešova má vytvoriť aj severojužné prepojenie na východnom Slovensku. Diaľnica D1 sa nebude končiť v Košiciach, ale jej pokračovanie je plánové až k hraniciam s Ukrajinou. Rýchlostná cesta R3 má spojiť diaľnicu D1 s poľskými hranicami a Zvolen s Maďarskom. Rýchlostná cesta R6 zase má spojiť diaľnicu D1 pri Púchove s českými hranicami.