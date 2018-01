Počasie lyžiarom sezónu nepokazilo

„Záujem je vyšší ako minulý rok približne o 10 percent,“ hovorí Pavol Paradeiser z portálu Ubytovanie na Slovensku. Počasie zo začiatku tohto roka však zatiaľ sezóne veľmi nepomohlo. No stále podľa Paradeisera platí, že chaty či penzióny priamo pod svahom sú už beznádejne vypredané. „Najlepšie ubytovania sú obsadené aj pol roka dopredu na top termíny v každom roku,“ hovorí. Stále sa však dajú nájsť voľné miesta v obciach neďaleko lyžiarskych stredísk, dodáva.

V januári tohto roka vedú na portáli Vysoké Tatry, Orava a Liptov. Najviac ubytovaní si rezervovali ľudia v obci Zuberec, neďaleko ktorej sa nachádza lyžiarsky areál Zuberec – Roháče – Spálená. Ten aktuálne hlási 70 centimetrov snehu. Lyžovať sa tu dá za 27 eur na deň pre dospelého, deti lyžujú za 20 až 24 eur na deň podľa veku. V počte rezervácií nasleduje Terchová. Výhodou ubytovania tu je prístup do viacerých lyžiarskych stredísk. Nasleduje Ždiar, Demänovská Dolina, mesto Vysoké Tatry a Donovaly. Záujem je však aj o Podhájsku s celoročným kúpaním.

Dopyt po lyžovačke je veľký aj v Liptove. „Turisti idú najmä do Jasnej, ale záujem je aj o menšie strediská ako Malinô Brdo, Opalisko v Závažnej Porube či Dolinky v Žiarskej doline,“ hovorí PR manažérka regiónu Liptov Katarína Šarafínová. Turistov do Liptova okrem zasnežených svahov lákajú aj tamojšie akvaparky, kontaktné zoo, jaskyne či múzeá.

Záujem o zimnú dovolenku v regióne Liptov je podľa Šarafínovej veľký. Mnohé ubytovacie zariadenia boli na 100 percent plné na prelome rokov. Počty návštevníkov ťahajú v Liptove aktuálne aj prázdniny v Poľsku, v najbližších týždňoch potiahnu čísla prázdniny v Česku a u nás. Rastie podľa nej aj záujem Maďarov, Angličanov či Ukrajincov. Záujem je aj o lyžiarske kurzy žiakov a študentov, ktorých je v Liptove dosť kvôli garancii snehu a dostupným ubytovacím kapacitám. „Najväčší záujem je o ubytovanie v Demänovskej Doline a v blízkosti svahov, ale aj v lokalitách, ktoré majú dobré napojenie na lyžovačku,“ hovorí Šarafínová. Vedú podľa nej Liptovský Ján, Liptovský Mikuláš, Tatralandia, Bešeňová a Kúpele Lúčky.

Lyžiarsku sezónu skomplikovali v niektorých lokalitách posledné teplejšie týždne. Tie potrápili hlavne menšie lyžiarske strediská. Niektoré museli sezónu lyžovania aj prerušiť. Jedným z nich bolo aj lyžiarske stredisko Lopušná dolina pri Svite. No tento týždeň sa tam už opäť lyžuje. „Teraz sme snežili počas týchto mrazivých dní, dosť nám pomohla príroda, napadalo možno aj 20 centimetrov čerstvého snehu,“ hovorí konateľ strediska František Jurčo. Rekordný počet ľudí lyžoval v Lopušnej doline deň pred Silvestrom, keď sa počasie naozaj vydarilo. Jednodňový lístok pre dospelého tu vyjde na 16 eur, pre dieťa 3 až 14 eur podľa veku. Jedna jazda vyjde na dve eurá.

Sezóna sa podľa neho dá porovnať s tou minuloročnou, ktorá sa hodnotí v superlatívoch. A to nielen kvôli priaznivému počasiu, ale aj pre vysokú návštevnosť domácich stredísk. „Minulý rok bol super. Boli mrazy a hoci snehu veľa nenapadlo, dalo sa zasnežovať,“ hovorí Jurčo. V tomto roku zatiaľ počasie za vlaňajším pokrivkáva, no lyžiarov je podľa neho dosť. Momentálne v stredisku lyžujú žiaci z Michaloviec. Aj v najbližších týždňoch očakávajú školské lyžiarske zájazdy. Počas jarných prázdnin by mali prísť lyžovať deti zo Sobraniec. Na lyžovačku sa sem chystajú aj turisti zo susedného Česka, dodáva Jurčo.

Teplejší začiatok roka potrápil aj svahy v Bachledovej doline. „Lyžiarska sezóna túto zimu nie je veľmi priaznivá, čo sa množstva snehu a počasia týka,“ hovorí marketingová špecialistka lyžiarskeho strediska Bachledka Ski and Sun Martina Múdra. No stredisko zaznamenalo túto zimu nárast klientov. Mnohých láka Chodník korunami stromov. Veľký záujem je aj o ubytovanie. „Veľká časť ubytovacích zariadení v okolí je už vypredaná na celú zimu,“ hovorí Múdra.

Viac ľudí lyžuje oproti minulej zimnej sezóne v rezorte Levočská dolina, ktoré poskytuje aj ubytovanie v zrubových chatách a penzióne priamo pod svahom. Do konca februára sú v stredisku aj školské lyžiarske zájazdy. Soboty a nedele patria víkendovým pobytom. „Na najbližšie týždne je ešte pár voľných miest na víkendy,“ hovorí marketingová manažérka rezortu Michaela Krajčíková. Posledné miesta zostávajú na obdobie jarných prázdnin.

Za vyšším záujmom o lyžovačku v Levočskej doline je podľa Krajčíkovej aj zavedenie balíčkov na ubytovanie so skipasmi, čo minulý rok nemali v ponuke. Pobyt pre dvojicu na dve noci s lyžovaním vyjde na 179 eur. V rezorte majú aktuálne 40 centimetrov snehu, lyžuje sa už na všetkých svahoch. Minulý týždeň museli kvôli teplému počasiu jeden svah zatvoriť. Návštevnosť stiahlo aj vianočné oteplenie, priznala Krajčíková.

„Lyžiarska sezóna, čo sa týka snehu a návštevnosti, sa vyvíja veľmi dobre, či už vo Vysokých, alebo v Nízkych Tatrách,“ hodnotí hovorkyňa Tatry Mountain Resort (TMR) Zuzana Fabiánová. Podmienky sú podľa nej stále veľmi dobré, pomohlo aj výrazné ochladenie a sneženie v posledných dňoch. Na zjazdovkách vo Vysokých Tatrách je od 35 do 130 centimetrov snehu. V Nízkych Tatrách od 30 do 50 centimetrov. Návštevnosť bola počas uplynulých Vianoc veľmi silná až do Troch kráľov," dodáva Fabiánová. Dominovala domáca klientela, nasledovali Poliaci a Česi, no do strediska zavítali aj Maďari, Angličania, Nemci a Ukrajinci.