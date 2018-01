Nobelista Shiller: Bitcoin zrejme skolabuje, ale môže tu byť aj 100 rokov

Profesor na Yale University uviedol, že „bubliny sú všade“, nie je to len bitcoin. Dodal však, že „nevie, ako bitcoin nakoniec dopadne“.

„Nemá žiadnu hodnotu, pokiaľ neexistuje všeobecný konsenzus, že má hodnotu. Iné veci, ako zlato, by mali prinajmenšom nejakú hodnotu, ak by ho ľudia nepovažovali za investíciu,“ povedal Shiller.

„Pripomína mi to tulipánovú mániu v Holandsku v 40. rokoch 17. storočia, takže otázkou je, či to skolabuje. Doteraz platíme za tulipány a niekedy sú aj drahé. Bitcoin môže totálne skolabovať a zabudne sa na neho a myslím, že je to dosť pravdepodobné, ale môže prežiť ešte dlhý čas, môže tu byť aj o 100 rokov.“

K tulipánovej bubline prirovnali prudký nárast bitcoinu aj ďalší ekonómovia, ako napríklad Paul Donovan z USB. Shiller získal Nobelovu cenu za ekonómiu v roku 2013 za svoju prácu týkajúcu sa cien aktív a neefektívnych trhov.