Turecko schválilo výstavbu druhej vetvy plynovodu TurkStream

Dodal, že výstavba oboch vetiev plynovodu by mala byť hotová do konca budúceho roka. Plynovod povedie po dne Čierneho mora z Ruska do Turecka. Jeho prvá vetva má dodávať ruský plyn tureckým zákazníkom, zatiaľ čo druhá má zabezpečovať dodávky do južnej Európy.

Každá vetva má mať prepravnú kapacitu 15,75 miliardy kubických metrov plynu ročne. Gazprom tento týždeň uviedol, že tento rok plánuje do plynovodu TurkStream investovať 182,4 miliardy rubľov (pribliužne 2,6 miliardy eur). Ďalších 114,5 miliardy rubľov (približne 1,6 miliardy eur) by malo smerovať do plynovodu Nord Stream 2 vedúceho po dne Baltského mora z Ruska do Nemecka.

Moskva, ktorá je závislá na príjmoch z predaja ropy a plynu, považuje plynovody TurkStream a Nord Stream 2 za kľúčové pre zvyšovanie trhového podielu na európskom trhu s plynom, upozorňuje agentúra Reuters.

Gazprom disponuje najväčšími zásobami zemného plynu na svete a má monopol na vývoz tejto strategicky dôležitej suroviny z Ruska prostredníctvom plynovodov. Je kľúčovým dodávateľom plynu pre mnoho európskych krajín vrátane Slovenskej republiky.

Gazprom teraz pokrýva približne tretinu spotreby plynu v Európe. Generálny riaditeľ Alexej Miller koncom septembra uviedol, že firma vidí v dlhodobom horizonte priestor na zvyšovanie exportu do Európy a Turecka, a to pre pokles ťažby plynu v tomto regióne.