Tanker s ruským plynom mieril do USA, záhadne zmenil smer

Napísala to v piatok agentúra Bloomberg, ktorá sa odvoláva na údaje o pohybe tankerov. Dôvod obratu je podľa médií záhadou. Tanker s nákladom skvapalneného zemného plynu (LNG) vyrazil začiatkom januára do Bostonu z britského terminálu Isle of Grain. Ten predtým dostal dodávku LNG zo Sibíri, kde Rusko otvorilo terminál pre vývoz LNG. Na projekt Jamal LNG sa však vzťahujú americké sankcie.

Náklad LNG bol do Bostonu odoslaný v čase, keď oblasť severovýchodného pobrežia ochromili mrazy a ceny plynu sa vyšplhali na rekordné hodnoty. Dodávka vzbudila pozornosť, pretože časť zrejme pochádza z projektu, ktorý je na zozname sankcií, ktoré Spojené štáty uvalili na Rusko kvôli jeho úlohe v ukrajinskej krí­ze.

Avšak severoamerická divízia francúzskej spoločnosti Engie SA minulý týždeň uviedla, že kúpila kargo na promptnom trhu od malajzijskej spoločnosti Petroliam Nasional, aby doplnila dodávku z Trinidadu a Tobaga určenú pre terminál Everett pri Bostone. Engi má tanker Gaselys v prenájme a je vlastníkom bostonského terminálu.

Na tom, že náklad LNG, ktorý nie je viazaný na zmluvu s pevným miestom určenia, zmení cestou kurz, pretože majitelia chcú najvyššiu cenu a najlepší trh, nie je nič mimoriadne. Ako to už v súvislosti s vyplávaním tankera povedal šéf prieskumu v oblasti zemného plynu pri Oxfordskom inštitútu pre energetické štúdie James Henderson, „trh by v tejto dodávke do USA nemal vidieť žiadnu iróniu, je to normálny obchod. LNG má po svete cestovať tam, kde je dopyt“.

Plavidlo podľa informácií Bloombergu teraz smeruje do španielskeho prístavu Algeciras blízko Gibraltáru. Podľa analytičky spoločnosti Kpler Madeleine Overgaardovej je ale možné, že tanker nakoniec zakotví v Bostone. Odklad dodávky nie je podľa nej nič výnimočné a plánované zakotvenie pri termináli Everett nebolo zrušené.