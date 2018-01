Z ropy priamo chémia. Saudi a Američania spúšťajú prevratný projekt

Podľa dohody v hodnote 40 miliárd dolárov by projekt mal vstúpiť do komerčnej fázy počas dvoch rokov. Oznámil to riaditeľ spoločnosti Aramco Amín Násir.

„Použitie ropy v petrochemickom sektore sa pravdepodobne stane kľúčovým zdrojom rastu dopytu po rope v 20. rokoch (tohto storočia) – v skutočnosti sa v nasledujúcich dvoch desaťročiach zvýši o viac ako 50 percent,“ uviedol Násir.

Proces, ktorý spoločnosť Aramco predstavila vo štvrtok, využíva technológiu TC2C (thermal crude-to-chemicals), ktorá by v porovnaní s konvenčnou rafináciou mala priniesť kapitálovú úsporu 30 percent.

V novembri 2017 firma Aramco podpísala predbežnú dohodu so Saudi Basic Industries Corp. (SABIC) o výstavbe komplexu na výrobu petrochemických produktov za 20 miliárd dolárov. Projekt má byť podľa firiem najväčším zariadením na priamu premenu ropy na chemikálie na svete a prvým závodom tohto druhu v krajine.

Aramco, ktoré je najväčšou ropnou firmou na svete, tento rok zmenilo štatút štátneho ropného gigantu na akciovú spoločnosť a urobilo tým zásadný krok k primárnej verejnej ponuke (IPO) plánovanej na tento rok. Predaj až piatich percent akcií podniku je kľúčovým prvkom hospodárskych reforiem, ktoré majú znížiť závislosť saudskoarabskej ekonomiky na ropnom priemysle.

V tejto súvislosti sa tiež snaží diverzifikovať svoje aktivity a rozvíjať nadväzujúce odbory, čo by sa mohlo prejaviť vo zvýšení hodnoty firmy pred IPO.

Aramco ťaží okolo desať miliónov barelov ropy denne a svoju rafinačnú kapacitu plánuje zvýšiť na osem až desať miliónov zo súčasných približne piatich miliónov barelov denne.

V tomto alebo budúcom roku firma plánuje predstaviť aj ďalší proces výroby chemikálií, ktorý by úplne eliminoval parné krakovanie. Investuje ale takisto do technológie, ktorá by znížila emisie motorových vozidiel. Sem patrí vývoj nielen účinnejšieho spaľovacieho motora, ale aj spôsobu, ako dočasne uskladniť výfukové plyny priamo v automobiloch, napísala agentúra Reuters.