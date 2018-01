S vetrom opreteky. Norwegian Airlines preleteli Atlantik rekordne rýchlo

Cestujúci aeroliniek z New Yorku do Londýna 15. januára prileteli do cieľovej destinácie o 53 minút skôr, než bolo plánované. Ich let trval päť hodín a 13 minút. Bol tak o tri minúty kratší ako doterajší rekordný let uskutočnený v roku 2015 aerolinkami British Airways, napísala agentúra Bloomberg.

K rekordu prispelo lepšie počasie a silný „vietor do chrbta“. Kapitán letu Norwegian sa domnieva, že je stále možnosť, že aj jeho rekord niekto prekoná. „Boli sme skutočne vo vzduchu niečo cez päť hodín a keby neboli predpovedané turbulencie v nižšej nadmorskej výške, mohli sme letieť ešte rýchlejšie,“ uviedol kapitán Harold van Dam.

Avšak ani rekordný výkon bežného lietadla sa nevyrovná času, za ktorý túto trasu zvládalo nadzvukové lietadlo Concorde. Let cez Atlantik Concordom trval tri a pol hodiny, lety však boli ukončené v roku 2003.

Lety nadzvukovými lietadlami sú rýchlejšie, avšak kontroverzné. Môžu vytvárať na zemi nepríjemnosti, ako sú rozbité okná a popraskané omietky, a môžu spôsobiť zmätok medzi poľnohospodárskymi zvieratami. Z toho dôvodu boli lety nadzvukovými lietadlami na mnohých miestach zakázané.

Možno sa však tento spôsob cestovania podarí obnoviť. Americký úrad pre letectvo a vesmír (NASA) vlani oznámil, že prijme návrhy na vytvorenie demoverzie nadzvukového lietadla s nízkoúrovňovým aerodynamickým treskom pri prekonaní rýchlosti zvuku.