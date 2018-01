Čiastočný obchvat Brezna pomohol, ale chýba zvyšok

"Na projekt Brezno II. etapa sa v súčasnosti pripravuje dokumentácia pre stavebné povolenie. Projekt je evidovaný v rámci zásobníka OPII ako rezervný. Pri uvoľnení zdrojov alebo prípadnej realokácii a navýšenia eurofondov bude možné projekt zrealizovať ešte v tomto programovom období. Výstavbu tohto projektu môže urýchliť aj otvorenie zákona o dlhovej brzde, ktorý by mohol zvýšiť objem zdrojov, ktoré by štát mohol investovať do rozvoja dopravnej infraštruktúry,“ informuje hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

Výstavba prvej etapy v dĺžke 2,5 kilometra si vyžiadala 21,183 milióna eur. Projekt bol financovaný zo štátneho rozpočtu a z európskych štrukturálnych fondov. Druhá etapa breznianskeho obchvatu je rozdelená na dva úseky s celkovou dĺžkou 4,041 kilometra. Podľa hovorkyne Slovenskej správy ciest (SSC) Lucie Karelovej je výstavba prvého úseku naplánovaná na rok 2019. Druhý úsek druhej etapy začnú stavať až v roku 2022.

Podľa odhadov by prvá časť druhej etapy mala stáť 30 miliónov eur, pričom nadväzujúca časť má stáť 36 miliónov eur. V rámci prvého úseku druhej etapy v súčasnosti prebieha výkup pozemkov, po ktorého ukončení SSC požiada o vydanie stavebného povolenia. "Je hotová štúdia realizovateľnosti, v ktorej bol vybratý variant trasovania 2. úseku obchvatu. V pláne máme prípravu ďalších stupňov projektovej dokumentácie,“ povedala o druhom úseku druhej etapy Lucia Karelová, hovorkyňa SSC.

Prvá časť druhej etapy dosiahne dĺžku 1,6 kilometra. Druhá časť druhej etapy mohla vzniknúť v troch variantoch. Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) nakoniec odporučil najdlhší variant s dĺžkou 2,4 kilometra, ktorý sa napojí na cestu prvej triedy I/66 až v časti Zadné Halny.

Existujúca prvá etapa odľahčila mesto len od časti tranzitnej dopravy. Brezno po novom už môže obísť tranzitná doprava medzi Podbrezovou a Čiernym Balogom. Vodiči už nemusia prechádzať po ceste prvej triedy I/66 až priamo do centra preto, aby odbočili na cestu druhej triedy II/529. Zvyšok tranzitujúcej dopravy smerujúcej na Horehronie alebo Gemer stále musí po prejazde prvej etapy obchvatu využiť vnútromestské komunikácie, prípadne sa vrátiť do centra mesta.

SSC v roku 2016 uviedla, že v roku 2018 bude obchvat využívať 9 730 vozidiel denne, pričom do roku 2038 ich počet stúpne na 12 402. Rezort dopravy ani SSC v súčasnosti nevedia povedať, akou mierou prispela prvá etapa k zníženiu dopravy v meste.

"Aktuálne je predčasné vyhodnotiť prínosy prvej etapy pre mesto, objektívne ju budeme môcť zhodnotiť až po sčítaní dopravy, ktoré bude v roku 2020,“ povedala Karolína Ducká z ministerstva dopravy.

Druhá časť druhej etapy mohla vzniknúť aj v úplne inej podobe, ako sa plánuje. Najkratší variant počítal s estakádou cez mesto, pričom celková dĺžka danej časti mohla dosiahnuť len 859 metrov. V takom prípade by sa obchvat napojil na cestu prvej triedy I/66 ešte vnútri mesta. Ďalším variantom bolo trasovanie so 787 metrov dlhým tunelom, ktorý mal viesť popod masív Židlovo. Daný úsek mal dosiahnuť dĺžku 1,604 kilometra.

Prvá etapa druhého úseku sa tak po dostavbe napojí na cestu prvej triedy I/72, ktorá vedie smerom do Tisovca. Následne posledná časť obchvatu sa napojí na cestu I/66 za Breznom smerom na Telgárt. O výstavbe samotného obchvatu sa rozhodlo ešte v roku 2008. Výstavba prvej etapy bola spustená koncom marca 2015, pričom bola dokončená v septembri minulého roka.