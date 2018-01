Pokladníci v ohrození? Amazon otvára obchod bez pokladní

Obchod nemá žiadne pokladnice, je vybavený kamerami a senzormi, ktoré sledujú, čo si zákazník vezme z políc a čo vráti späť. Útrata je potom strhnutá z účtu zákazníka po odchode z obchodu, píše agentúra Reuters.

Zákazník v obchode budúcnosti Amazon Go sa identifikuje prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne, kde sú informácie o jeho účte na Amazone a o kreditnej karte.

Zákazník v obchode budúcnosti Amazon Go sa identifikuje prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne, kde sú informácie o jeho účte na Amazone a o kreditnej karte. Autor: Reuters, Jeffrey Dastin

Amazon otvoril obchod najprv pre svojich zamestnancov na začiatku decembra 2016. Plánoval, že verejnosti sprístupní obchod začiatkom roka 2017. Podľa informovaných zdrojov sa však objavilo niekoľko problémov.

Jedným bola napríklad správna identifikácia osôb rovnakého telesného typu, pretože Amazon nepoužíva identifikáciu osôb podľa tváre. Tiež nakupovanie s deťmi sa ukázalo byť problematické, pretože deti okamžite spôsobili zmätok presúvaním tovaru na nesprávna miesta.