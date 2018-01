Do Davosu mieri politická smotánka, americký prezident po 18 rokoch

Vo švajčiarskom letovisku Davos sa v utorok začína Svetové ekonomické fórum (WEF), na ktoré by malo prísť veľa popredných štátnikov, vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa, nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona či britskej premiérky Theresy Mayovej.

Podľa organizátorov sa tento rok WEF sústredí na hľadanie ciest k upevneniu medzinárodnej spolupráce v oblasti kľúčových spoločných záujmov, ako sú medzinárodná bezpečnosť, životné prostredie a svetová ekonomika. Do Davosu sa chystá tiež český premiér Andrej Babiš, ktorý tam chce nadväzovať politické kontakty a okrem iného presviedčať, že migračné kvóty na prerozdelenie utečencov sú cestou do pekiel.

Davos sa pripravuje na organizovanie Svetového ekonomického fóra. Autor: Reuters, Denis Balibouse

Zakladateľ WEF Klaus Schwab uviedol, že jednou z hlavných otázok štvordňového stretnutia bude „budúcnosť globálnej spolupráce v oblasti obchodu, životného prostredia, boja proti terorizmu, daňových systémov a konkurencie“.

„V tomto svetle je úplne nevyhnutné, aby tu s nami bol prezident Trump,“ dodal. Práve Trump podľa organizátorov prednesie na tohtoročnom fóre záverečnú reč. O úvodný prejav sa postará indický premiér Narendra Modi.

Nad Trumpovou účasťou v Davose sa však začala vznášať neistota potom, čo sa americký Kongres minulý týždeň nedokázal dohodnúť na dočasnom rozpočte pre federálnu vládu, ktorá tak teraz nemá k dispozícii peniaze na financovanie bežnej prevádzky. Schwab v nedeľu uviedol, že organizátori fóra s Trumpovou účasťou stále počítajú.

Mottom 48. ročníka fóra je podľa organizátorov „Vytváranie zdieľanej budúcnosti v rozdrobenom svete“. „Náš svet je roztrieštený rastúcim súťažením medzi krajinami a hlbokými sociálnymi priepasťami,“ vyhlásil Schwab.

Trump bude prvým úradujúcim prezidentom Spojených štátov na Svetovom ekonomickom fóre v Davose od účasti Billa Clintona v roku 2000. Trumpova hovorkyňa uviedla, že prezident plánuje na fóre obhajovať svoj protekcionistický program „Amerika na prvom mieste“.

Práve táto Trumpova politika či jeho zámer odstúpiť od parížskej dohody o ochrane klímy by mohli na stretnutí vyvolávať kontroverzné reakcie. „Na svete existuje len málo vecí, ktoré by krajiny spájali toľko, ako antipatie voči Trumpovi a jeho krokom,“ uviedol prezident poradenskej spoločnosti Eurasia Group Ian Bremmer, ktorý je pravidelným návštevníkom fóra v Davose. „V Spojených štátoch jeho kroky možno podporuje 40 percent ľudí, v Davose sa to však blíži k piatim percentám,“ dodal.

Na internete po ohlásení Trumpovej účasti začala kolovať petícia, podľa ktorej americký prezident nie je v Davose vítaný. Objavili sa tiež obavy, že Trumpova prítomnosť by mohla obnoviť násilné protesty, ktorým Svetové ekonomické fórum čelilo začiatkom tohto storočia.

Na bezpečnosť fóra bude tento rok dohliadať tisíc policajtov, ktorým by v prípade potreby mohlo pomáhať až päť tisíc vojakov. „Davos bude prinajmenšom niekoľko dní centrom sveta,“ uviedol šéf miestnej hotelovej asociácie Ernst Wyrsch. „Každý rok tu máme dve desiatky prezidentov z celého sveta. Sme na návštevy prezidentov zvyknutí,“ dodal.