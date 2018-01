Banky dostanú súperov

Neprestajnému zvyšovaniu poplatkov v bankách či nedostupným a vysokým úrokom na pôžičkách by malo odzvoniť. Finančné domy stratia výhradné právo spracovania peňazí. Dostanú konkurenciu, ktorá by im mala pristrihnúť krídla a ľuďom zase ušetriť peniaze. Len za jedenásť mesiacov minulého roka zarobili banky na malom slovenskom trhu 577 miliónov eur.

Nová európska smernica otvára možnosť spravovania finančných zdrojov aj pre rôzne firmy najmä z odvetvia telekomunikácií a IT technológií. Vyššia konkurencia môže viac ľuďom zabezpečiť lacnejšie hypotéky, viac úročené termínované vklady alebo ziskovejšie zhodnotenie úspor v podielových fondoch.

Dnes totiž ľudia veľa peňazí strácajú práve pre dominantné postavenie bánk. "Napríklad moja banka nemá záujem ponúknuť mi lacnejšiu hypotéku. To sa môže zmeniť po tom, čo sa k mojim údajom prostredníctvom mobilnej aplikácie dostane IT spoločnosť, ktorá bude mať v ponuke služby viacerých finančných domov. V tom prípade môžem okamžite dostávať lacnejšie ponuky konkurencie,“ opisuje Maroš Ovčarik zo spoločnosti Finančný Kompas.

Nová európska smernica známa pod skratkou PSD2 začala platiť od minulej soboty a hneď v úvode spôsobila, že finančné domy obmedzili poplatky za platbu kartou. Zároveň v nasledujúcich 18 mesiacoch musia banky po súhlase klientov sprístupniť ich údaje iným IT inštitúciám. Vďaka tomu sa už o pár rokov môžu o peniaze mladých ľudí starať sociálne siete alebo internetové vyhľadávače. Zároveň sa priestor na spravovanie peňazí otvára aj pre začínajúce firmy – startupy označované ako fintechy.

"Klienti budú môcť v rámci jednej aplikácie prepojiť viacero svojich účtov. To vytvára priestor na vznik dnes chýbajúcich služieb umožňujúcich napríklad detailné sledovanie výdavkov a následný návrh úspor,“ dodáva Ovčarik. Dnes napríklad jeden zo slovenských startupov pracuje na možnosti prehľadnej archivácie výdavkov prostredníctvom skenovania bločkov. Vďaka tejto aplikácií môže človek zistiť, že každý mesiac napríklad len na sladkosti minie 80 eur.

"V bežnom živote ľudí sa môže veľa vecí zjednodušiť, pretože napríklad na benzínovej pumpe už nebudú musieť platiť cez terminál, platobnú kartu, cash v pokladni, ale zaplatia priamo naskenovaním kódu na stojane, v dôsledku faktu, že pumpa bude mať aplikáciu a vďaka PSD2 sa napojí priamo na klientov účet a odúčtuje potrebnú sumu peňazí,“ povedal Peter Ondrejko, senior manažér poradenskej spoločnosti PwC. Zároveň skenovaním cez mobil sa už o pár rokov bude dať zaplatiť účet v reštaurácii, lístok v mestskej hromadnej doprave alebo taxík.

Bankám beží 18-mesačná lehota na poskytnutie dát

"Nová smernica zvýši bankám konkurenciu, a to najmä od nových typov firiem, ako napríklad technologické a telekomunikačné spoločnosti alebo retailermi, s ktorými historicky nesúťažili. To spoločne so zákazom extra poplatkov bude mať negatívny dosah na tržby bánk,“ zhodnotil Radoslav Ratkovský z PwC. Slovenské banky pritom už dlhé roky zarábajú na rôznych vysokých poplatkoch a ľuďom spoplatňujú aj vloženie hotovosti na účet. Tento trend ešte zosilnel po tom, čo domáce banky začali hľadať rôzne náhrady príjmov za výrazne menšie zisky z nízko úročených hypoték. Za prvých 9 mesiacov minulého roka zisky slovenských bánk z poplatkov stúpli o 4 milióny eur a dosiahli 398 miliónov eur.

Zádrhom prichádzajúcej bankovej revolúcie je, že kvôli presne nešpecifikovaným technickým normám majú banky až 18 mesiacov čas na sprístupnenie údajov. Nová smernica prináša aj iné okamžité zmeny ako zrušenie poplatkov za platbu kartou. Tie sú navyše na slovenskom finančnom trhu obmedzené už dnes a zmenu najviac pocítia ľudia počas platieb v zahraničí.

Zároveň okamžite nabiehajú aj ďalšie zmeny. "Zvyšuje sa bezpečnosť elektronických platieb zavedením nových pravidiel pre autentifikáciu klienta cez silnú dvojfaktorovú autentifikáciu,“ povedala hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková. Všetky platby vykonané prostredníctvom elektronického bankovníctva alebo cez internet musia byť overené jedným stálym a jednorazovo zaslaným heslom. Aktuálne hlavne rôzne mobilné aplikácie umožňujú platby aj bez zadania hesla.

Ďalej sa znižuje zodpovednosť majiteľa za prípadné zneužitie platobnej karty zo 100 na 50 eur. Ďalej banky nemôžu od klientov vyberať poplatky za rušenie viac ako pol roka platných zmlúv. Sťažnosti klientov za zle zaúčtované platby musia byť vyriešené najneskôr do 15 dní. "Vo výnimočných situáciách lehota na doručenie konečnej odpovede nesmie presiahnuť 35 pracovných dní,“ dodala Žáčková.

Finančné domy si zmenu uvedomujú

Niektoré slovenské banky reagovali na prichádzajúcu revolúciu vývojom vlastných produktov. "Predstavili sme úplne nové šikovné bankovanie George, ktoré klientom umožní jednoducho platiť, manažovať svoje rodinné financie a postupne aj iné finančné produkty, napríklad poistenia. V budúcnosti tiež spravovať si na jednom mieste účty vo viacerých bankách,“ povedala hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.

Šancu v zmenách prichádzajúcich s novou smernicou PSD2 vidia aj ďalšie domáce banky. "Naším cieľom je neustále prinášať klientom inovatívne a užitočné riešenia a o každej jednej novinke ich budeme informovať v dostatočnom predstihu. Pochopiteľne, svoje strategické plány nezverejňujeme vopred,“ dodala hovorkyňa ČSOB banky Anna Jamborová.

Finančné domy zároveň tvrdia, že majú riešenia, ktorými garantujú klientom vysokú bezpečnosť aj pri používaní aplikácií IT firiem. "Prihlasovacie údaje klienta sú chránené, pretože ich klient zadáva v bankovom prostredí. Aj iniciovanú platbu autorizuje klient na portáli banky. Pri poskytovaní služieb informovania o účte klienta bude mať klient možnosť vopred si priradiť účty, ku ktorým bude mať tretia strana prístup.

Platí teda, že sprístupnenie informácií o účte tretej strane alebo zrealizovanie platobného príkazu prebehne až na základe súhlasu klienta,“ ubezpečila Zuzana Žiaranová, hovorkyňa Tatra banky. Navyše IT firmy poskytujúce rôzne mobilné alebo internetové aplikácie budú rovnako ako finančné domy podliehať dozoru Národnej banky Slovenska.