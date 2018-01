RegioJet pridal na juhu ďalší vlak, s ministrom meškal hodinu

Spoločnosť RegioJet, a. s., na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno v pondelok nasadila novú vlakovú súpravu, ktorá má odľahčiť najvyťaženejšie spoje v dopravnej špičke. Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) pre zvyšujúci sa záujem o cestovanie na tejto trase vyzvalo súkromného dopravcu urýchlene riešiť túto situáciu. RegioJet informoval, že na spoje, kde pôvodne premávala jedna jednotka, teraz vysiela dve spojené a v špičke tak posilnil svoje vlaky o päťsto miest na sedenie, resp. o 12 %. Do leta plánuje pridať ďalšie dve súpravy a navýšiť tak kapacitu vlakov o tisíc nových miest alebo o 25 %.

Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek pricestoval ráno žltým vlakom do Bratislavy na Hlavnú stanicu. Pre jednokoľajnosť trate Bratislava – Komárno, a tým obmedzené možnosti križovania a predchádzania vlakov, podľa neho nie je možné zaviesť ďalší posilový vlak v smere do Bratislavy.

„Viacej vlakov nevieme pridávať, je to jednokoľajka a všade musia čakať na vyhnutie sa. Niektoré súpravy v špičke je možné predĺžiť, ale je to obmedzené na tri súpravy, lebo štvrtá už prečnieva z nástupišťa,“ povedal Érsek po vystúpení z vlaku. Náladu mu skazilo, že spoj, ktorým prišiel, meškal takmer hodinu.

Ministerstvo dopravy naďalej rokuje s RegioJetom o zvyšovaní kapacity na trati Bratislava – Komárno so zámerom predĺženia nasadzovaných vlakových súprav na dve alebo tri jednotky. Začiatkom leta sa má vrátiť aj poškodená jednotka Talent, ktorá bola v oprave po dopravnej nehode. Rozšíreniu kapacity by podľa ministra pomohlo rozšírenie trate o jednu koľaj, napríklad do Dunajskej Stredy. „Začali sme štúdiu uskutočniteľnosti rozšírenia trate,“ uviedol Érsek. V tomto roku by podľa neho mali pribudnúť parkoviská pri staniciach v Dunajskej Lužnej a Podunajských Biskupiciach, kde už sú vydané stavebné povolenia.

Érsek upozornil na rozsiahlu výstavbu domov smerom z Bratislavy na juhovýchod. Mestá a obce vydávajú stavebné povolenia bez toho, aby bola vybudovaná primeraná infraštruktúra a služby. „Pre niekoho je to dobrý biznis. Keď sa dokončí rýchlostná cesta R7, štyri pruhy budú možno málo,“ povedal minister dopravy.

RegioJet aktuálne obstaráva tri súpravy, ktoré chce pripojiť k súpravám na najvyťaženejších spojoch. „Snažíme sa o to, aby sme dokázali posilniť naše vlaky do leta približne o tisíc miest v čase špičky,“ povedal koordinátor RegioJetu pre komunikáciu Martin Žarnovický. Prepravca koncom vlaňajška vykonal rozsiahly prieskum vyťaženosti vlakov a ten ukázal, že počet cestujúcich za posledný rok vo vybraných spojoch v špičke vzrástol aj o 30 % a podobne by sa mal zvyšovať aj v budúcnosti v súvislosti s bytovou výstavbou.

Pridanú jednotku si RegioJet prenajal od spoločnosti Arriva, premávať bude dovtedy, kým si obstará vlastné súpravy. „Na najvyťaženejšom spoji z Komárna do Bratislavy by sme chceli nasadiť až trojjednotkovú súpravu, ktorá by ponúkla veľmi vysokú kapacitu a dokázala pohodlne odviezť všetkých cestujúcich. Na jednom spoji z Dunajskej Stredy do Bratislavy takúto súpravu už nasadzujeme,“ priblížil Žarnovický.

Dôvodom hodinového meškania spoja s príchodom do Bratislavy o 7:20 bola technická chyba na súprave. „Podarilo sa ju však veľmi rýchlo opraviť, cestujúcich sme odviezli a zrýchlené vybrané vlaky mimoriadne zastavovali aj v staniciach, kde mal zastavovať tento vlak, aby meškanie bolo čo najmenšie,“ uviedol Žarnovický. „Cestujúcich sme prerozdelili do ďalších vlakov a zabezpečili sme im náhradnú dopravu,“ dodal.

RegioJet očakáva ďalší výrazný nárast počtu cestujúcich pred letom po zaradení dopravcu do Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja. Od 1. apríla bude stačiť cestujúcim na prepravu v žltých vlakoch iba električenka na MHD. Prepravca bude v rámci Bratislavy fungovať ako aglomeračná mestská železnica pre spojenie odľahlých mestských častí Podunajské Biskupice a Vrakuňa s centrom mesta.