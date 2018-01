Žilinské letisko dajú do prenájmu

Žilinské letisko už dlhodobo prechádza krízou, pred šiestimi rokmi prišlo o jedinú pravidelnú linku do Prahy a vlani si istý čas museli jeho zamestnanci poradiť bez výplat. Stále nie je vyriešený ani najväčší nedostatok letiska, a to je krátka pristávacia dráha.

Súťaž na nájomcu ministerstvo dopravy vypíše po doplnení členov dozornej rady, viacerí sa v závere vlaňajška vzdali funkcií. Predpoklad je, že nájomcu začnú hľadať začiatkom februára. Nie je vylúčené, že súťaž bude medzinárodná.

„Samotné skončenie súťaže závisí od termínu vyhlásenia a lehoty určenej v súťažných podmienkach. Nie je vylúčená možnosť predloženia súťažného návrhu účastníkov súťaže vo verejnej obchodnej súťaži s trvalým pobytom alebo miestom podnikania alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, čo tiež bude mať vplyv na celkovú dobu súťaže,“ uviedla hovorkyňa rezortu Karolína Ducká.

Na to, aký bude osud letiska, čakajú aj jeho zamestnanci. „Sme akurát trochu v neistote, aká bude konečná podoba zmluvy o prenájme, čo bude so zamestnancami, s personálom a ďalším chodomn letiska,“ hovorí zástupca odborov Ľuboš Vlček.

Vlani v lete riaditeľ Letiska Žilina Ivan Schovanec informoval, že sa opäť začali rokovania o otvorení pravidelnej linky do Prahy s napojením na ďalšie destinácie. Naznačil, že linka by lietala raz týždenne. Išlo by zrejme o let, ktorý už český prepravca realizuje medzi Prahou a Ostravou s tým, že by sa predĺžil do Žiliny.

Tieto rokovania zatiaľ nie sú ukončené a stále nie je istota, že pravidelná linka bude. „Obe strany, t.j. vedenie Českých aerolínií a Letiska Žilina sú síce vo vzájomnom kontakte, no robiť akékoľvek závery z rokovaní či komentovať konkrétnu podobu linky medzi Prahou a Žilinou je v tejto chvíli veľmi predčasné. Linka má svoje limity, ktoré je v prvom rade nutné doriešiť,“ povedal hovorca Českých aerolínií (ČSA) Daniel Šabík.

Medzi Žilinou a českou metropolou sa už párkrát lietalo. Naposledy v rokoch 2005 až 2011, keď ČSA vzhľadom na kratšiu dráhu nasadili 46-miestne turbovrtuľové lietadlá ATR. Linku zrušili v čase krízy z ekonomických dôvodov.

Po zrušení pravidelnej linky boli výrazne okresané aj dotácie zo štátu, ktorý je väčšinovým vlastníkom letiska (99,53 %, zvyšok Žilinský samosprávny kraj). Hlavným hendikepom je krátka dráha, dlhá len 1 150 metrov. To je problém, ktorý predstavuje prevádzkové obmedzenie. V minulosti dokonca dve lietadlá z dráhy „vybehli“. Existuje projekt predĺženia na 2 450 metrov, čo predstavuje náklady 60 miliónov eur. Nový nájomca však nebude mať podmienku dráhu predĺžiť.

Letisko v súčasnosti využíva okrem nepravidelných obchodných letov najmä Žilinská univerzita pre výcvik svojich študentov, kde ročne zhruba nalieta 2,5– až 3-tisíc hodín. Pre univerzitu je dôležité, aby boli zachované služby letiska minimálne v tom rozsahu, ako sú poskytované. Okrem toho sú na letisko naviazané vedecko-výskumné projekty financované aj z eurofondov.

„Pre nás je dôležité, aby bolo toto letisko verejné, aby tu mohli pristávať aj ďalšie lietadlá,“ hovorí Andrej Novák, vedúci katedry leteckej dopravy Žilinskej univerzity. Okrem žilinských študentov využívajú žilinské letisko v rámci cvičných letov napríklad aj poľskí študenti.

„Samozrejme, dôležité je, aby sa tu zachovala aj udržateľnosť biznis letov, ktoré súvisia s priemyslom, ktorý je v žilinskom regióne. A tiež je dôležité, aby letisko v budúcnosti bolo schopné poskytovať služby aj pre Cargo. Čiže "just in time“ pri výpadku kamiónovej dopravy napríklad pri kalamitách, aby letisko bolo schopné prepraviť potrebné materiály, aby nezastala výroba. Aby sme takéto služby nemuseli využívať v zahraničí vo Viedni alebo v Krakove," dodal vedúci leteckej katedry.

Či si letisko s novým nájomcom zachová štatút verejného a medzinárodného letiska, bude závisieť od neho. "Nájomca má možnosť sa sám rozhodnúť, pre akú kategóriu letiska požiada Dopravný úrad o vydanie prevádzkového povolenia. Vzhľadom na už existujúcu kategóriu by aj pre nájomcu bolo výhodnejšie prevádzkovať medzinárodné verejné letisko.

Ministerstvo má záujem o zachovanie medzinárodného verejného letiska, na čo sa bude prihliadať aj pri nastavovaní súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže," priblížila hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká. Je predpoklad, že nájomná zmluva by mala byť uzatvorená na dobu 15 rokov.