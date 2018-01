Ako zastaviť rast príjmovej nerovnosti? Aj spravodlivým zdaňovaním

„Ekonomika odmeňuje skôr bohatstvo než tvrdú prácu miliónov ľudí,“ povedala riaditeľka charitatívnej organizácie Oxfam Winnie Byanyimaová pri predstavení správy zverejnenej pred summitom Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose.

Podľa Oxfamu súčasný svetový ekonomický systém umožňuje superboháčom byť ešte bohatšími, kým stovky miliónov ľudí ostávajú žiť v chudobe. Tým sa čoraz viac prehlbuje príjmová nerovnosť medzi elitou a „zvyškom sveta“.

Tučné zisky firiem

„Vykorisťujú ľudí, ktorí šijú naše oblečenie, montujú naše mobily a pestujú potraviny, ktoré jeme. Zaisťuje to stálu ponuku lacných produktov, ale aj tučné zisky firiem a ich bohatých investorov.“

Podobný postoj nedávno zaujal aj Medzinárodný menový fond: „Nadmerná nerovnosť môže narušiť sociálnu súdržnosť, viesť k politickej polarizácii a v konečnom dôsledku spomaliť ekonomický rast.“

Oxfam navrhuje niekoľko opatrení, ktoré by pomohli zmierniť príjmovú nerovnosť. Jedným z nich má byť obmedziť príjmy akcionárov a vrcholových manažérov a zabezpečiť, aby všetci zamestnanci dostávali mzdu, ktorá im zaručí viesť život na primeranej úrovni.

Zamedziť daňové úniky

Malo by tiež dôjsť k vyrovnaniu výšky miezd medzi mužmi a ženami. Ženy, najmä v rozvojových krajinách, sú často na úplnom spodku príjmovej pyramídy, pričom robia najťažšiu a častokrát aj zdravotne najrizikovejšiu prácu. Podľa odhadov Svetového ekonomického fóra (WEF) však pri súčasnom tempe znižovania rodovej nerovnosti budú ženy zarábať toľko čo muži približne o 217 rokov.

Najväčší boháči na svete verzus chudobní Top 10 boháčov sveta (majetky v miliardách dolárov) meno majetok zmena za rok krajina sféra činnosti Jeff Bezos 109 +9,9 USA technológie Bill Gates 94,3 +2,4 USA technológie Warren Buffett 91,7 +6,4 USA rôzne Amancio Ortega 76 +0,7 Španielsko obchod Mark Zuckerberg 74,8 +2 USA technológie Carlos Slim 66,1 +4,6 Mexiko rôzne Bernard Arnault 63,5 +0,2 Francúzsko obchod Ingvar Kamprad 56,5 +4 Švédsko obchod Larry Page 56,3 +4 USA technológie Larry Ellison 56,2 +3,1 USA technológie ZDROJ: Bloomberg

Zrejme najdôležitejším opatrením však je zamedziť daňové úniky a presúvanie príjmov korporácií a bohatých jednotlivcov do daňových rajov. Tieto peniaze by mali byť využité na financovanie zdravotníctva a školstva. Podľa odhadu Oxfamu ak by existovala 1,5-percentná globálna daň z majetku miliardárov, tak by to stačilo na to, aby každé dieťa mohlo chodiť do školy.

Čierna listina krajín

Európska únia chce bojovať proti presúvaniu ziskov do daňových rajov napríklad aj vytvorením tzv. čiernej listiny krajín a teritórií, ktoré nie sú ochotné spolupracovať v boji s krátením daní. Štáty únie sa už dohodli, podľa akých kritérií budú „nespolupracujúce daňové jurisdikcie“ posudzovať.

Do úvahy sa berie daňová transparentnosť, spravodlivá podoba zdanenia a odporúčania Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) týkajúce sa problematiky boja so znižovaním daňových základov a s presúvaním ziskov. Krajiny, ktoré sa ocitnú na čiernom zozname, by následne prišli o finančnú pomoc od medzinárodných inštitúcií, ako sú Medzinárodný menový fond (MMF) alebo Svetová banka.

Bohatí využívajú lobing či médiá

MMF uznáva, že „v praxi je náročné presadzovať reformy, ktoré prispievajú k znižovaniu príjmovej nerovnosti. Dôvodom je, že majetní jednotlivci majú obvykle oveľa väčší politický vplyv prostredníctvom lobingu, prístupu k médiám a väčšej angažovanosti v politickom dianí. Krajiny s nadmerne nerovnomerným rozdelením príjmov fungujú v rámci politických systémov, ktorým dominuje skupina elitných predstaviteľov.“

Fond napriek tomu zdôrazňuje, že zavádzanie takýchto reforiem je kľúčové v záujme zvyšovania rovnosti obyvateľov, ale je tiež jedným z činiteľov v rámci dlhodobo udržateľného ekonomického rastu.

Počet miliardárov stúpol vlani najstrmšie

Organizácia Oxfam urobila prieskum medzi 70-tisíc ľuďmi v desiatich krajinách, a dve tretiny z nich si myslia, že problém s príjmovou nerovnosťou je nutné urgentne riešiť. „Aj medzi politikmi a vrcholovými manažérmi je ťažké nájsť človeka, ktorého príjmová nerovnosť neznepokojuje. Ešte ťažšie je však nájsť niekoho, kto pre riešenie tohto problému aj skutočne niečo robí,“ povedala Byanyimaová.

Vlani pritom stúpol počet miliardárov najstrmšie v histórii údajov, uviedla švajčiarska banka Credit Suisse. Najnovšie sa titulom miliardár môže hrdiť 2¤043 ľudí.

Nie všetci však s pohľadom Oxfamu na túto problematiku súhlasia. „Oxfam každý rok vydá túto chytľavú správu, ktorá však problém nevykresľuje správne. Počas uplynulých desaťročí sa miera nerovnosti výrazne znížila po tom, čo Čína, India a Vietnam prijali reformy vo vlastníctve, znížili regulácie a zväčšili priestor na konkurenčný boj. Odvtedy tam platy prudko stúpli a to prispelo k rovnomernejšej distribúcii príjmov,“ uviedol Matt Kilcoyne z Inštitútu Adama Smitha.

Ohrozené sú častejšie ženy

Podľa neho sa v týchto krajinách za posledných 25 rokov každý deň podarilo z extrémnej chudoby vymaniť 138-tisíc ľuďom. „Venezuela pod vedením Chavéza a Madura prešla k socializmu, a teraz tam žije v chudobe 75 percent ľudí, ktorí nemajú prístup k potravinám či liekom. A pritom Venezuela má najväčšie zásoby ropy na svete.“

Aj Oxfam vo svojej správe uznal, že počet ľudí, ktorí trpia extrémnou chudobou, od 90. rokov 20. storočia klesá, ale upozornil tiež, že pretrvávajúca nerovnosť bráni viacerým ľuďom dostať sa z ťažkej situácie. V ťažko riešiteľnej životnej situácii sa pritom častejšie ocitnú ženy a ich deti než muži.