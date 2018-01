Firma na Slovensku očakávajú dobré časy

Lepšie ako pred rokom vidia vlastné ekonomické výsledky, ako aj očakávania vývoja na nasledujúce roky. A hoci očakávajú aj to, že podmienky na podnikanie budú v roku 2018 lepšie ako v roku 2017, hospodársku politiku vlády a komunikáciu kabinetu s inštitúciami podnikateľského sektora príliš pozitívne nehodnotia.

Ako na utorňajšej konferencii SOPK k očakávanému vývoju slovenskej ekonomiky v roku 2018 povedal jej predseda Peter Mihók, výzvou pre slovenské hospodárstvo bude najmä podpora vedy, výskumu a vzdelávania. Táto téma bude kľúčová aj podľa podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho. Ten však jedným dychom dodáva, že najskôr bude potrebné vyšpecifikovať oblasti výskumu, ktoré sa podporiť oplatí.

„Ak pri vede a výskume budeme hovoriť o peniazoch, bol by som veľmi rád, aby sme ruka v ruke hovori aj o kvalite. Nemôžeme si dovoliť financovať všetkých a všetko,“ dodal na konferencii Pellegrini s tým, že šancou pre Slovensko je špecializácia na oblasti, v ktorých dosahujeme dobré výsledky.

Významným príspevkom do debaty o budúcnosti slovenského hospodárstva by pritom mala byť aj stratégia hospodárskej politiky do roku 2030, ktorá sa momentálne formuluje na ministerstve hospodárstva. Podľa šéfa rezortu hospodárstva Petra Žigu má tento dokument, ktorý by mal byť hotový v roku 2018, určiť strategické smerovanie Slovenska v nasledujúcich rokoch. Ako dodal, reagovať by mal aj na témy ako digitalizácia a robotizácia v priemysle, aby sme vedeli už v súčasnosti reagovať na nové trendy napríklad aj v systéme vzdelávania. Príspevkom rezortu hospodárstva k zlepšovaniu podnikateľského prostredia by mal byť aj druhý balík opatrení zameraných na znižovanie byrokracie, ktorý by mal byť hotový v najbližších týždňoch. Žiga naznačil, že by v ňom mali byť aj opatrenia zjednodušujúce participáciu firiem na duálnom vzdelávaní, či zníženie byrokracie pri správe firemných daní.

Na konferencii SOPK vystúpil aj guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch, ktorý pripomenul závery poslednej predikcie centrálnej banky potvrdzujúce pozitívne trendy v hospodárskom vývoji v krajine. Podľa NBS by totiž hospodársky rast mal postupne zrýchľovať z vlaňajších 3,4 % na tohtoročných 4,3 % a kulminovať by mal v roku 2019 rastom o 4,7 %.