Nórom nestačia elektromobily, elektrické chcú mať aj lietadlá

Nórske aerolinky sa chcú vzdať spaľovacieho motora ako prvé na svete. Do roku 2040 plánujú nasadiť na všetky krátke lety elektrické lietadlá. Týkalo by sa to všetkých vnútroštátnych letov a letov do susedných hlavných miest škandinávskych štátov.