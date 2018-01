Štát ponúkne súkromníkom 35 železničných tratí

Ministerstvo dopravy pod vedením Árpáda Érseka (Most-Híd) pripravilo do prvého balíka na liberalizáciu celkovo 35 tratí na Slovensku.

Sú to trate, o ktoré by mohli v budúcnosti po vyhlásení súťaží súperiť dopravcovia. Víťaz, ktorý zo súťaže vzíde, bude na trase prevádzkovať vlaky s dotáciou od štátu. Môže to byť či už niektorý zo súkromných dopravcov alebo štátna Železničná spoločnosť Slovensko.

Na niektoré z týchto tratí však už rezort podľa hovorkyne Karolíny Duckej dostal pripomienky a naopak, oslovené inštitúcie navrhli aj iné trate, ktoré by bolo možné zahrnúť do liberalizačného procesu.

V súčasnosti tak ministerstvo podľa Duckej vyhodnocuje odborné stanoviská subjektov, ktoré k liberalizácii oslovilo. Rezort chce využiť ich odborný potenciál a spoločne zhodnotiť celkový koncept liberalizácie a tiež vybrať traťové úseky, ktoré sa budú postupne pripravovať na spustenie verejných súťaží.

„Aktuálne sa zaslané pripomienky vyhodnocujú s tým, aby bola pripravená prvá súťaž tak, aby celý proces prebehol bez zbytočných chýb a s dôrazom na efektívnosť,“ uviedla Ducká. V prvom výbere budú podľa jej slov zahrnuté také trate, pri ktorých bude spoločná zhoda s oslovenými subjektmi.

Samotnému vyhláseniu súťaží však musí podľa ministerstva predchádzať oznámenie v európskom vestníku. „V tomto roku sa predpokladá oznámenie o súťažiach na prvé vybrané trate do európskeho vestníku, čo je prvotná podmienka vyhlásenia samotnej verejnej súťaže,“ avizovala Ducká.

Érsek pritom po nástupe na post šéfa rezortu dopravy zrušil súťaž na prevádzku vlakov na trati medzi Bratislavou a Banskou Bystricou. Tú vyhlásil ešte jeho predchodca, minister Ján Počiatek (Smer-SD). Érsek argumentoval tým, že nechce súťažiť len prevádzku vlakov na hlavnej trati, chcel by zabezpečiť aj privážanie cestujúcich z vedľajších tratí. Teda, aby bola zabezpečená obslužnosť celého regiónu, vrátane menej výnosných tratí.

V súčasnosti na Slovensku vypravuje s dotáciou od štátu vlaky len jeden súkromný dopravca. Ide o spoločnosť RegioJet, ktorá prevádzkuje vlaky na trase medzi Bratislavou a Komárnom.