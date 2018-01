V II. pilieri je vyše 1,435 milióna sporiteľov

Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) spravovali ku koncu roka 2017 majetok sporiteľov v objeme viac ako 7,5 miliardy eur. Počet sporiteľov v druhom pilieri bol 1.435.262, pričom v roku 2017 doň vstúpilo vyše 52.000 ľudí. V porovnaní s rokom 2016 to predstavuje rast na vstupoch 56 %.

„Tento trend je dôkazom toho, že mladí ľudia si začínajú uvedomovať potrebu a nutnosť sporenia si na dôchodok. Dorastá nám generácia, ktorej nie je ľahostajná jej finančná budúcnosť,“ konštatuje Marián Kopecký, predseda Predsedníctva ADSS.

V roku 2018 sa 18-% povinné odvody pre sporiteľov v druhom pilieri rozdeľujú tak, že 13,5 % ostáva v Sociálnej poisťovni a 4,5 % putuje na jeho súkromný účet v DSS. Na Slovensku je podľa odhadov vyše 300.000 mladých ľudí mladších ako 35 rokov, ktorí vstúpili na pracovný trh a spoliehajú sa iba na dôchodok z prvého piliera.

„Trinásty rok druhého piliera bol charakteristický stabilitou a rastom. Okrem toho, že ľudia o sporenie v druhom pilieri prejavujú zvýšený záujem a snažia sa zabezpečiť na dôchodok z rôznych zdrojov, aj vývoj na finančných trhoch bol vo všeobecnosti veľmi priaznivý,“ hodnotí Vladimír Mlynek, podpredseda Predsedníctva ADSS.

K 31. 12. 2017 celkový objem majetku v druhom pilieri dosiahol hodnotu presahujúcu 7,598 miliardy eur, pričom v garantovaných dôchodkových fondoch je alokovaných vyše 6,039 miliardy eur a v negarantovaných dôchodkových fondoch viac ako 1,558 miliardy eur.

Priemer ročného zhodnotenia garantovaných dôchodkových fondov, ktorých je na trhu šesť, dosiahol 1,348 % p. a. Trinásť negarantovaných dôchodkových fondov hospodárilo v roku 2017 s priemerným výnosom 6,474 % p. a. (Uvádzané hodnoty dosiahnutého zhodnotenia sú hodnoty už po odpočítaní odplát a bez zohľadnenia inflácie.

Negarantované fondy, aj keď sú rizikovejšie a dosahujú väčšie výkyvy v hodnote, majú z dlhodobého hľadiska väčší potenciál rastu.

Podľa Kopeckého v druhom pilieri je priemerný vek sporiteľa približne 40 rokov, ale iba 21 % celkového spravovaného majetku je v negarantovaných fondoch. Ľudia, ktorí majú pred sebou ešte niekoľko desiatok rokov do dôchodku, by mali zvážiť uloženie aspoň časti úspor do akciových a indexových fondov.

TASR informovala Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.