Minister financií USA: Slabší dolár je pre USA krátkodobo prínosom

Spojené štáty sú absolútne oddané slobodnému a spravodlivému obchodu a medzi politikou prezidenta Donalda Trumpa "Amerika na prvom mieste" a jeho vierou v obchodnú spoluprácu s ostatnými štátmi neexistuje žiadny rozpor. Na Svetovom ekonomickom fóre v Davose to v stredu vyhlásil minister financií USA Steven Mnuchin. Urobil tak len dva dni potom, keď Trump podpísal nové clá na dovoz práčok a solárnych panelov.

Pred štvrtkovým príchodom prezidenta Trumpa minister financií Steven Mnuchin a minister obchodu Wilbur Ross v rozhovore s novinármi obhajovali agresívne obchodné kroky prijaté Spojenými štátmi a oznámili, že prídu ďalšie. Ako poznamenal denník Financial Times, Steven Mnuchin prišiel do Davosu s nekompromisným odkazom svetu, že politika Trumpovej administratívy je dobrá tak pre USA, ako aj pre zvyšok sveta.

Steven Mnuchin na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Autor: SITA/AP, Markus Schreiber

Mnuchin tiež vyhlásil, že slabší dolár je v krátkodobom horizonte pre americký obchod plusom, ale očakáva, že priaznivý hospodársky vývoj menu dlhodobo podporí. V dlhodobom horizonte je sila dolára odrazom sily americkej ekonomiky a toho, že je a zostane primárnou rezervnou menou. Mnuchin zopakoval cieľ Bieleho domu dosiahnuť ekonomický rast na úrovni troch a viac percent.

Dolárový index voči košu šiestich popredných mien v reakcii na jeho slová oslabil o 0,58 percenta. Od Trumpovej inaugurácie dolár stratil 11 percent.

Mnuchin povedal, že Spojené štáty sú otvorené podnikaniu a že reakcia na daňové škrty bola lepšia, než sa očakávalo. „Je to o programe Amerika na prvom mieste, to ale znamená, že Amerika pomáha aj ostatnému svetu,“ povedal v rozhovore s novinármi. Na otázku o novej dohode o voľnom obchode pôvodne nazývanej Transpacifické partnerstvo (TPP), z ktorej sa USA vlani stiahli, Mnuchin uviedol, že účasť Washingtonu „nie je zhodená zo stola“. Avšak dodal, že USA fandí bilaterálnym dohodám.

Nekompromisne potom definoval obchodnú politiku USA minister obchodu Wilbur Ross, keď novinárom povedal, že obchodné vojny sú každodennou realitou. „Bohužiaľ, každučký deň rôzne strany porušujú pravidlá a snažia sa získať nespravodlivé výhody. Obchodné vojny tu už nejaký čas sú, rozdiel je ten, že na hradby sa teraz dostávajú americké oddiely,“ vyhlásil Ross podľa denníka Financial Times.

Ross vyhlásil, že obchodné kroky USA boli vyprovokované „nevhodným správaním obchodných protistrán“. Čo sa týka voľného obchodu, mnohé krajiny sú podľa neho zdatné v rétorike, ale v skutočnosti vykonávajú extrémny protekcionizmus.

Príchod prezidenta Donalda Trumpa do Davosu sa očakáva vo štvrtok, s prejavom by mal vystúpiť v piatok. Trump je prvým úradujúcim prezidentom Spojených štátov, ktorý fórum navštívi od vystúpenia Billa Clintona v roku 2000. Delegácia USA je najväčšia, aká kedy do Davosu prišla, je v nej desať členov kabinetu a vedúcich zamestnancov Bieleho domu vrátane jeho zaťa a poradcu Jareda Kushnera, uviedla agentúra Reuters.