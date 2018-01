Qualcomm dostal miliardovú pokutu od Bruselu za čipy LTE

Podľa EK táto technologická firma zabránila konkurencii účasť na trhu tým, že ponúkla významné platby kľúčovým zákazníkom za predpokladu, že nebudú kupovať čipové súpravy od konkurencie. Protimonopolné pravidlá EÚ takýto postup považujú za nezákonný.

Eurokomisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová v správe pre médiá upozornila, že spoločnosť Qualcomm nezákonne vyradila svojich konkurentov z trhu čipových súprav LTE na viac ako päť rokov, od roku 2011 do konca roka 2016, čím sa jej podarilo upevniť si svoje dominantné postavenie na trhu.

Komisia spresnila, že Qualcomm zaplatil miliardy dolárov svojmu kľúčovému zákazníkovi Apple, aby nenakupoval od iných výrobcov. Tieto platby boli vykonané pod podmienkou, že Apple bude používať výhradne čipové súpravy Qualcomm vo všetkých svojich produktoch iPhone a iPad.

V praxi to znamenalo, že žiaden konkurent nemohol efektívne súťažiť so spoločnosťou na tomto trhu bez ohľadu na to, aké produkty ponúkal. Podľa Vestagerovej Qualcomm zabránil spotrebiteľom a iným spoločnostiam v možnosti väčšieho výberu a inovácií, a to v odvetví s obrovským dopytom a potenciálom pre inovatívne technológie. „Toto je podľa protimonopolných pravidiel EÚ nezákonné, preto sme prijali rozhodnutie o pokute,“ zdôvodnila Vestagerová.

Bezdrôtové čipové súpravy umožňujú inteligentným telefónom a tabletom pripojiť sa k sieťam a používajú sa na prenos hlasu a údajov. Qualcomm je najväčším svetovým dodávateľom čipových súprav LTE. Na tomto trhu však pôsobia aj ďalší výrobcovia, napríklad spoločnosť Intel, najväčší dodávateľ čipov používaných v počítačoch, ktorá sa pokúsila konkurovať aj v tejto oblasti. Intel začal spolupracovať s Apple pri dodávke čipových súprav pre smartfóny až koncom roka 2016.