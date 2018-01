Odbory v Škode chcú zdvihnúť platy o 18 %, hrozia aj štrajkom

Chcú zabezpečiť tarifným zamestnancom rast miezd minimálne o 18 percent. Samotná tarifa by mala pritom ešte tento rok vzrásť o 14 percent, zvyšné štyri percentá chcú odborári zabezpečiť napríklad zvýšením osobného ohodnotenia. Uviedol to vo štvrtok týždenník Škodovácky odborár.

Odborári chcú navýšiť priemernú sumu na osobné ohodnotenie z doterajších 15,3 percenta na 16 percent z aktuálne platných taríf a chcú zrušiť krátenie zaručeného bonusu pri dĺžke zamestnania do jedného roka. Požadujú tiež vyplatenie dvoch mimoriadnych prémií ako v minulom roku, keď zamestnanci dostali prémie v priemere za zhruba 90 000 korún. Priemerná hrubá robotnícka mzda v Škode vlani dosahovala so všetkými bonusmi v niektorých tarifných triedach okolo 40 000 korún.

Nová dohoda o mzdách má platiť od tohtoročného 1. apríla do 31. marca 2019. Odbory a vedenie automobilky tak majú zhruba dva mesiace na vyjednávanie. Odborári pritom nevylučujú pri vyjednávaní razantnejšie kroky.

„Zatiaľ nevieme, ako sa k vyjednávaniu postaví firma, ako sa bude stavať k našim požiadavkám a prípadne s akými požiadavkami sama príde. V každom prípade budeme postupovať podľa zákona, máme pripravenú celú škálu krokov,“ povedal týždenníku predseda podnikovej rady Jaroslav Povšík a doplnil, že v prípade potreby nie je vylúčené ani zastavenie práce.

„Obsadíme lúky okolo ôsmej a jedenástej brány a pôjdeme až do nejakého výsledku, alebo kým nám zamestnanci nepovedia dosť. Naplánovali by sme sériu dní štrajku, čo by pre firmu bol veľký zásah,“ uviedol.

V decembri sa skončila v automobilke prvá časť kolektívneho vyjednávania s odbormi, ktorá sa týkala pracovného času a sociálnych nákladov. Odborárom sa v prvej časti vyjednávania podarilo dosiahnuť zvýšenie prémie za pracovný výkon na 10 000 korún, zároveň sa od januára zvýšili príplatky za prácu a vo viaczmenných systémoch. Navýšila sa tiež odmena za flexikonto, čo je piatková nočná zmena v Mladej Boleslavi nad rámec klasického výmenného systému. Odmena sa zvýšila o 100 Kč, zamestnanci tak od januára za piatkovú nočnú zmenu dostanú príplatok 1 300 korún.

Škoda Auto, ktorá je jedným z najväčších zamestnávateľov v Česku, je súčasťou nemeckého koncernu Volkswagen. V troch výrobných závodoch v Česku zamestnáva zhruba 30 000 ľudí. Vyrába tiež na Slovensku, v Číne, Rusku, Alžírsku a v Indii, väčšinou prostredníctvom koncernových partnerstiev, a na Ukrajine a v Kazachstane v spolupráci s miestnymi partnermi. Automobilka vlani dodala rekordných 1 200 500 áut.