Kažimír pripustil ústupky v stavebnom sporení

Kažimír však trvá na zvýšení adresnosti a účelnosti stavebného sporenia. Minister najprv hovoril o obmedzení štátnej stavebnej prémie pre bohatých, do zákona sa však dostali aj ďalšie zmeny. Denník Pravda ako prvý upozornil na to, že pripravovaná novela by zobrala stavebnú prémiu pre desaťtisíce detí, ktorým rodičia takto sporia do budúcnosti. A to nezávisle od výšky príjmov rodiča. Ak by bol schválený návrh ministerstva financií v pôvodnej podobe, prišli by o štátnu prémiu všetci sporitelia pod 18 rokov. Tá je pre tento rok vo výške 66,39 eura. Po novom by totiž na ňu mal nárok len plnoletý sporiteľ s príjmom nižším, ako je 1,3-násobok priemernej mzdy – teda v roku 2019 zhruba pod 1¤300 eur mesačne. Okrem detí by bez prémie mali skončiť aj takzvaní priateľskí sporitelia, teda tí, čo nebudú vedieť zdokladovať použitie peňazí na stavebné účely.

„Hovoríme o nástroji, ktorý stál túto krajinu za posledných desať rokov vyše 400 miliónov eur. Z verejných zdrojov odišlo na podporu stavebného sporenia za poslednú dekádu 400 miliónov eur. Preto máme právo vyjadriť svoj postoj. Ja tomuto hlučnému kriku stavebných sporiteľní rozumiem, pretože majú obavu, že hostina sa končí. Chcem vás upozorniť na to, že napríklad od roku 2006 bolo vyplatených z verejných zdrojov 400 miliónov eur a tieto poisťovne vyplatili do zahraničia svojim akcionárom vyše 300 miliónov eur. Takže sú to vrecia peňazí, ktoré odchádzajú aj z týchto firiem, ktoré to nerobia ako charitu,“ zdôraznil Kažimír.

Sporiteľne majú zisk aj vďaka poplatkom. V susednom Česku tieto poplatky vláda v minulosti zarazila a vydala sa tak inou cestou, ako ide momentálne slovenský rezort financií. Proti návrhu z dielne ministerstva financií sa postavili všetky stavebné sporiteľne, ale aj niektorí bežní ľudia. Výsledkom môže byť výrazný pokles doterajšieho počtu 900-tisíc sporiteľov.