Západná Európa mieri do Iránu. A Slovensko?

"Reálny potenciál iránsko-slovenskej hospodárskej spolupráce je rozsiahly. Oveľa rozsiahlejší v porovnaní s tým, aký dnes využívame," pripomenul pre Pravdu Davud Rezaí, radca pre vzťahy so Slovenskou republikou na veľvyslanectve Iránskej islamskej republiky so sídlom vo Viedni.

Osobitne vyzdvihol ekonomickú oblasť, v ktorej dnes zatiaľ dominuje obchod. Podľa iránskeho diplomata má pritom osemdesiatmiliónový iránsky trh veľký záujem o všetko, čo ponúkajú slovenské firmy. Počnúc hotovými výrobkami a končiac know-how. Teda výrobnotechnickými poznatkami, ktoré zvyčajne nie sú výsledkom vedeckej alebo tvorivej činnosti, ale dlhodobej skúsenosti s optimálnym priebehom určitého procesu, technológie. Podľa Rezaího možnosť ponuky v tomto smere existuje na oboch stranách.

„Nezabúdajme, že okrem spomínanej prednosti má Irán navyše vplyv na 400-miliónový trh. Leží totiž približne uprostred trasy známej z minulosti ako Hodvábna cesta, ktorá spájala Áziu s Európou, a dnes existujú snahy opäť jej vdýchnuť život,“ dodal iránsky diplomat Davud Rezaí. Na pripomienku o stále existujúcich, aj keď čiastočne pozastavených, protiiránskych sankciách reagoval konštatovaním, že stále existujú problémy, z ktorých sa však podľa neho väčšinu podarilo prekonať.

"Netvrdíme, že nemáme problémy. Napriek tomu sa naša ekonomika dynamicky rozvíja. Nekonštatujeme to iba my. Napríklad Medzinárodný menový fond predpovedá tohtoročný rast HDP na úrovni okolo 4,5 percenta. Podľa nás to môže byť až 11 percent,“ konštatoval iránsky diplomat a pripomenul, že ekonomika jeho krajiny je v rebríčku svetových ekonomík na 18. mieste.

V tejto súvislosti Davud Rezaí informoval, že za posledné dva-tri roky vznikli obrovské príležitosti, ktoré iránska strana ponúka aj slovenským spoločnostiam. Niektoré sa podľa diplomata už zoznámili s konkrétnymi podmienkami aktívneho pôsobenia na iránskom trhu.

„Samozrejme, že sme ešte len na začiatku cesty, ktorá však má dobrý základ, a aj slovenskí politici majú o ňu záujem. Zo strany Bratislavy existuje politická vôľa, o čom svedčia čulé kontakty nielen na úrovni ministrov. Chystá sa dokonca návšteva Teheránu aj na najvyššej úrovni,“ pripomenul Davud Rezaí. Nezabudol pritom zdôrazniť hlavne očakávaný rast vzájomne výhodnej iránsko-slovenskej spolupráce v oblasti poľnohospodárstva, priemyselnej výroby či vývoja technológií.

„Iránsky zastupiteľský úrad vo Viedni je aj v tomto smere pripravený kedykoľvek pomôcť slovenským záujemcom o kontakty v Iráne. Na konkrétne tamojšie spoločnosti. Zároveň môžeme organizovať podujatia s účasťou subjektov na oboch stranách. Pripomínam, že dnes sme svedkami veľkého záujmu Európy o hospodársku spoluprácu s našou krajinou,“ konštatoval pre Pravdu iránsky diplomat. V minulých dňoch to napríklad potvrdil aj Michail Klore-Berchtold, nemecký veľvyslanec v Iráne, v rozhovore s predsedom iránskej Centrálnej banky Valiullom Sajfom. Zároveň zdôraznil, že Nemecko urobí všetko pre to, aby spomínaný hospodársky rast pocítili aj najširšie vrstvy iránskeho obyvateľstva.

Irán má dnes veľmi mladú, veľmi vzdelanú a v túžbe po vedomostiach veľmi dravú populáciu. Je hybnou silou spoločnosti. Veď polovica z asi 80 miliónov obyvateľov má menej ako 30 rokov. Tu kdesi treba hľadať odpoveď na otázku, prečo sa stáva iránska ponuka ekonomickej spolupráce čoraz viac vyhľadávaným cieľom záujmu nielen pre Európu a tamojšie spoločnosti. V neposlednom rade stále platí, že Irán ponúka nielen slovenským záujemcom aj obrovské energetické zdroje.