Vyššie príplatky by sa mali týkať aj zamestnancov štátu

Vyššie príplatky za prácu v noci, cez víkend a počas sviatkov by sa mali týkať aj zamestnancov v štátnej a verejnej službe.

Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k novele Zákonníka práce poslanca Erika Tomáša (Smer-SD). „Považujem za logické a správne, ak štát ukladá takúto povinnosť súkromným spoločnostiam, aby sa rovnako tak postaral aj o svojich zamestnancov, prípadne zamestnancov pracujúcich v samospráve,“ povedal vo štvrtok na tlačovej konferencii.

Vyššie príplatky, o ktorých bude rokovať parlament v druhom čítaní na najbližšej schôdzi, by sa tak mali okrem iného týkať aj zdravotných sestier či zamestnancov domovov sociálnych služieb. „Súčasný systém príplatkov v štátnom a verejnom sektore už je nejakým spôsobom nastavený, väčšina týchto príplatkov už v tomto priestore funguje. Problém je ale v tom, že sú veľké rozdiely jednak vo výške, vo výpočte a dokonca v aj zákonoch, ktoré tieto príplatky jednotlivým zamestnancom priznávajú,“ konštatoval Tomáš.

Pozmeňujúci návrh otvára a dopĺňa dva zákony, a to zákon o štátnej službe a zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov za výkon práce vo verejnom sektore. „Personalista v nejakej inštitúcii bude musieť presne prepočítať, či sú pre daného zamestnanca výhodnejšie príplatky podľa už v súčasnosti platných zákonov, alebo podľa nového Zákonníka práce a priznať tomuto zamestnancovi tú výhodnejšiu možnosť,“ objasnil predkladateľ. Ako uviedol Tomáš, návrh prekonzultoval aj so sekciou pre štátnu a verejnú službu na úrade vlády, s ministerstvom práce, ministerstvom financií, či so Združením miesta a obcí Slovenska.

Zvyšovanie príplatkov za nočnú prácu pôjde v dvoch etapách. Informoval o tom nedávno po rokovaní so sociálnymi partnermi minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Na rokovaní diskutovali o návrhu novely Zákonníka práce, ktorý predložilo do parlamentu ministerstvo spolu s poslancami za stranu Smer-SD. Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu je v súčasnosti 20 % sumy minimálnej mzdy v eurách za každú hodinu nočnej práce.

„Pôvodný návrh poslancov bol 50 % minimálnej mzdy. Kompromisné riešenie, na ktorom sme sa dohodli, sú dve časové pásma. Prvé časové pásmo z hľadiska účinnosti je 1. máj 2018, kde 50-percentné navýšenie bude účinné. Druhé časové pásmo je 1. máj 2019, kde tá ďalšia polovica toho navýšenia bude aktuálna,“ vysvetlil Richter. Od 1. mája tohto roka pri všeobecnej práci pôjde príplatok za nočnú prácu hore na 30 % minimálnej mzdy, v budúcom roku o ďalších 10 percent. V prípade rizikovej práce bude v tomto roku zvýšenie o 35 % a od 1. mája budúceho roka zvyšok na 50 %. „Takže celkové zvýšenie u všeobecnej práce je o 40 % a u rizikovej 50 %,“ vysvetlil Richter.

Sociálni partneri sa zhodli na 100-percentnom príplatku za sviatok. „Nie je teraz v zákone upravený príplatok za sobotu, predložený návrh hovoril o 100 percentách minimálnej mzdy. Riešenie od 1. mája tohto roka 25 % minimálnej mzdy a v budúcom roku na 50 %. To znamená, že celkové zvýšenie príplatku za prácu v sobotu bude 50 % minimálnej mzdy. Nie je delené medzi všeobecnú a rizikovú prácu,“ povedal minister. V prípade nedele v súčasnosti Zákonník práce nerieši žiaden príplatok. „Poslanci navrhujú 100 percent minimálnej mzdy. Návrh je taký, aby 50 % minimálnej mzdy platilo od 1. mája tohto roka,“ konštatoval Richter s tým, že od 1. mája budúceho roka to bude 100 %.