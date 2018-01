Babiš: Regionálna rozvojová banka nie je potrebná

V Budapešti chce na summite krajín višegrádskej skupiny (V4; Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovensko) okrem iného koordinovať pozície pred februárovým summitom EÚ, napríklad aj v oblasti migračnej politiky.

„Nemyslím si, že je potrebný vznik nejakej novej banky. My si musíme hlavne dať do poriadku naše banky, Českú exportnú, a musíme konečne mať nejakú stratégiu pre Českomoravskú záručnú a rozvojovú banku,“ povedal Babiš s tým, že české banky sú vo veľmi dobrej kondícii. „Rád si vypočujem ten projekt, ale nemyslím si, že je taká banka potrebná,“ dodal.

Maďarský premiér Orbán pred časom povedal, že regionálne kohézne fondy Európskej únie sú obmedzené, a ak je financovanie z európskych inštitúcií, ako sú rozvojové banky, nedostatočné alebo príliš drahé, stredná Európa musí hľadať financovanie zo zdrojov mimo Európy. Na to by mala slúžiť práve regionálna rozvojová banka, o ktorej vzniku už pred časom Orbán hovoril s poľským premiérom Morawieckým.

V súvislosti s migráciou a sporným prerozdeľovaním žiadateľov o azyl v rámci EÚ, o čom sa bude v Budapešti tiež hovoriť, Babiš pripomenul svoje štvrtkové stretnutie s portugalským premiérom na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose.

„Uplatnil (portugalský premiér) záujem o desaťtisíc migrantov a dostal len tisíc päťsto. My zase hovoríme, že my tu potrebujeme skôr ľudí z Ukrajiny, sestričky alebo nejaké iné profesie na prácu. Tak sme sa viac-menej dohovorili, že o tom môžeme diskutovať, že či tú našu kvótu by sme napríklad nemohli riešiť tak, že sa nejako dohodneme s Portugalskom,“ uviedol premiér. Priznal však zároveň, že nevie, či by Európska komisia takúto debatu vôbec pripustila.