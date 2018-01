Rast hospodárstva sa má zrýchliť na takmer 4 %

Ako ďalej vyplýva z pravidelného prieskumu Národnej banky Slovenska medzi analytikmi komerčných bánk, oproti decembru nezmenili ani výhľad rastu ekonomiky za rok 2017 na úrovni 3,3 %.

Oproti predchádzajúcemu mesiacu však mierne upravili odhad vývoja spotrebiteľských cien. Tohtoročnú koncoročnú harmonizovanú infláciu aktuálne vidia na úrovni 2,1 %, čo je o 0,1 percentu­álneho bodu vyššia hodnota, ako odhadovali v decembri. Znamenalo by to zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien z vlaňajšej koncoročnej úrovne 1,4 %.

Bankoví analytici zároveň očakávajú pokračovanie rastu zamestnanosti, ktorá by mala v tomto roku stúpnuť o 1,6 % a miera nezamestnanosti by sa mala dostať na 7,3 %. Udržať by sa mal aj silný rast nominálnych miest a to o 4,8 %.