Agentúra S&P potvrdila Slovensku vysoký rating, výhľad je stabilný

Ratingová agentúra Standard and Poor's (S&P) potvrdila Slovensku rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Toto hodnotenie agentúry je reakciou na silný hospodársky rast Slovenska, stabilné verejné financie a nízke dlhové zaťaženie verejného sektora. Informovalo o tom v piatok Ministerstvo financií SR.

Agentúra S&P predpovedá Slovensku rýchly hospodársky rast, ktorý by mal byť v tomto roku na úrovni 3,8 % a v roku 2019 by mal dosiahnuť až 4,2 %. K silnému hospodárskemu rastu významne prispejú aj investície do automobilového priemyslu, ktoré by mali počas nasledujúcich piatich rokov zvýšiť výrobný potenciál Slovenska v sektore o zhruba 40 %.

Agentúra S&P očakáva aj ďalšie znižovanie verejného dlhu. „Stabilitu verejných financií pozitívne ovplyvňuje členstvo v eurozóne, ktoré vďaka kvantitatívnemu uvoľňovaniu Európskej centrálnej banky prispieva k nízkym úrokovým sadzbám slovenských štátnych dlhopisov. Verejným financiám v súčasnosti prospievajú aj vyššie daňové príjmy vďaka historicky nízkej nezamestnanosti,“ priblížilo ministerstvo.

Na druhej strane je však rating Slovenska naďalej obmedzený výškou hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa pod priemerom Európskej únie, pretrvávajúcimi regionálnymi rozdielmi a potrebou ďalších investícií do školstva a zdravotníctva. Potenciálne riziko môže podľa agentúry S&P predstavovať aj pomerne rýchle zadlžovanie slovenských domácností, ktoré je v pomere k príjmom jedným z najvyšších spomedzi krajín strednej a východnej Európy.