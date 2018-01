Volkswagen sa ospravedlnil za pokusy na zvieratách

„Sme presvedčení, že vtedy zvolená vedecká metóda bola nesprávna. Bolo by lepšie, keby sme takýto výskum vopred odmietli. Ospravedlňujeme sa za chyby a zlý úsudok jednotlivcov,“ uviedol nemecký koncern počas víkendu.

Podľa správy New York Times nemecké automobilky pred niekoľkými rokmi financovali pokusy na zvieratách, aby dokázali, že ich dieselové autá nespôsobujú poškodenie zdravia. Od pokusov sa dištancovali BMW aj Daimler. Naďalej však zostáva otvorená otázka, či automobilky vedeli o tom, že Európske združenie pre výskum životného prostredia a zdravia v dopravnom sektore (EUGT) využívalo pri pokusoch opice.

„Vo všeobecnosti môžeme k tomu povedať, že Európske združenie pre výskum životného prostredia a zdravia v dopravnom sektore vzniklo v roku 2007 ako nezávislý výskumný inštitút, ktorý založili BMW, Daimler, Volkswagen a Bosch a v ktorom všetci členovia rovnoprávne spolupracovali,“ uviedol Volkswagen.

Združenie EUGT, ktoré zaniklo k 30. júnu 2017, si tiež u amerického inštitútu Lovelace Respiratory Research Institute (LRRI) objednalo štúdiu. „V čase zrušenia združenia neboli predložené záverečné výsledky štúdie, takže projekt nebol dokončený a zverejnený.“

V rámci pokusov desiatim opiciam púšťali v testovacom laboratóriu na upokojenie kreslené filmy a tie hodiny dýchali výfukové plyny VW Beetle. Takto vedec Jake McDonald popísal to, čo sa v roku 2014 dialo v testovacom zariadení v Albuquerque. Ak by McDonald nevypovedal v rámci vyšetrovania dieselového škandálu v USA, verejnosť by sa o pokusoch zrejme nikdy nedozvedela.

Automobilka BMW vyhlásila, že sa na uvedenej štúdii nepodieľala, a preto sa nemôže vyjadriť k priebehu a rozsahu štúdie. „BMW Group nemala vplyv na podobu ani metódy tejto štúdie, ktorú si objednala EUGT.“

Od štúdie LRRI a EUGT sa dištancoval aj Daimler. „Objasníme, ako mohlo prísť k štúdii LRRI, preto sme spustili vyšetrovanie. Vozidlo od Daimleru sa nepoužívalo v rámci štúdie. Daimler netoleruje a nepodporuje neetické zaobchádzanie so zvieratami.“