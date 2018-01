Český NKÚ: Stavba diaľnic v ČR je veľmi pomalá, príliš sa nezrýchli

Vyplýva to z výsledkov previerky, ktorú v pondelok zverejnil český Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Štátom daný termín dokončenia diaľničnej siete v Česku v roku 2050 sa súčasným tempom nedá stihnúť, tvrdí NKÚ.

Kontrolóri preverovali obdobie od roku 2013 do júna 2017, ktoré zahŕňalo koniec vlády Petra Nečasa (ODS), vládu Jiřího Rusnoka a od januára 2014 vládu Bohuslava Sobotku (ČSSD), v ktorej mali rezort dopravy na starosti ministri za hnutie ANO. V tomto období bolo ročne sprevádzkovaných v priemere 16 kilometrov diaľnic.

„Tempo výstavby diaľnic je veľmi pomalé a v niektorých fázach prípravy sa oproti predchádzajúcej kontrole NKÚ ešte spomalilo,“ povedal hovorca NKÚ Václav Kešner.

„Diaľničná sieť pôvodne mala byť úplne dokončená v roku 2010. Termín ministerstvo dopravy niekoľkokrát posunulo a teraz je stanovený na rok 2050. Súčasné tempo výstavby ale nestačí ani na dosiahnutie tohto cieľa,“ uviedol. Aby štát stihol sieť dokončiť do roku 2050, musel by podľa NKÚ ročne otvoriť 25 kilometrov diaľnic. Vláda Andreja Babiša (ANO) v demisii sľubuje v programovom vyhlásení do štyroch rokov otvoriť 110 kilometrov nových diaľnic, ročne 27,5 kilometra. Podľa NKÚ je ale reálne tempo 17 kilometrov roč­ne.

Výstavbu podľa NKÚ spomaľujú problémy v príprave stavieb – opakujúce sa napádanie a odvolávanie účastníkov územného a stavebného konania, riešenie výnimiek kvôli chráneným druhom rastlín a živočíchov i dlhé majetkoprávne vysporiadanie.

„Príprava stavieb diaľnic vo fáze od získania súhlasného stanoviska s vplyvom na životné prostredie (EIA) do vydania stavebného povolenia trvala v priemere 13 rokov,“ oznámil Kešner. Príkladom je podľa neho stavba D1 Říkovice – Přerov, kde bolo súhlasné stanovisko EIA vydané v roku 2000, ale dodnes nebolo ukončené majetkoprávne vysporiadanie.

Stavba diaľnic však podľa kontrolórov v preverovanom období zlacnela podľa kontrolórov v priemere o 55 percent. „Vybudovať jeden kilometer diaľnice stálo v rokoch 2013 až 2017 v priemere 152 miliónov korún. To je približne o 190 miliónov korún menej, než za koľko sa stavalo v rokoch 2008 až 2012,“ uviedol hovorca NKÚ. Ceny stavieb neboli podľa kontrolórov až na výnimky významne nadhodnotené ani podhodnotené.