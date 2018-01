V Galante ako vo Voderadoch. Zamestnanci dostanú rovnaké podmienky

Uviedol to pre TASR Ján Nemašík, manažér compliance v spoločnosti Samsung Electronics Slovakia v súvislosti s oznámeným ukončením výroby v obci pri Trnave. Samsung zverejnil rozhodnutie o ukončení výroby vo Voderadoch po desiatich rokoch existencie. Základný kameň závodu poklopali v apríli 2007, produkcia LCD modulov sa začala o niekoľko mesiacov neskôr.

Pre konsolidáciu svojich závodov sa spoločnosť rozhodla z dôvodu efektívnejšieho riadenia výrobného procesu na Slovensku. „Spoločnosť poskytne zamestnancom primeranú dodatočnú podporu,“ uviedol v stanovisku Nemašík.

Vo Voderadoch v súčasnosti pracuje okolo 700 kmeňových zamestnancov. So sťahovaním by podľa zistení TASR mali začať v jarných mesiacoch, hlavné práce by sa mali konať v júni a júli, pričom do Galanty má byť premiestnená časť výrobných liniek, na ktoré je pracovne naviazaných zhruba 500 ľudí.

Samsung odchádza z areálu, ktorý vybudoval na ploche 330.000 m2. Pri štarte spoločnosť deklarovala záujem zamestnať 1200 ľudí a postaviť v susedstve päť areálov dodávateľských firiem, čím sa mala naplniť jeho predstava o vzniku nového Kryštálového údolia. Objekty teraz majú byť ponúknuté na prenájom iným subjektom. Podľa slov starostu Voderád Pavla Augustína odsťahovanie výroby nebude mať na chod obce žiadne dôsledky. Zamestnanci fabriky vo Voderadoch ubytovaní nie sú, nie sú ani žiadne ďalšie väzby. „Akurát platenie daní z nehnuteľnosti,“ dodal Augustín. O zámere presunu do Galanty sa starosta dozvedel až z médií. „Nikto s nami o tom oficiálne nerokoval,“ dodal starosta pre TASR.