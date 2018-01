Dieselgate a testovanie výfukových plynov na opiciach aj ľuďoch zrejme spolu súvisia

Testy robilo Európske združenie pre výskum životného prostredia a zdravia v dopravnom sektore (EUGT), ktoré vytvorili automobilky Volkswagen, Daimler a BMW. Spoločnosti sa od výskumu dištancovali a spustili vyšetrovanie. Volkswagen sa za testy na zvieratách ospravedlnil. Testy odsúdila aj nemecká vláda.

Pokusy na opiciach

Združenie si od amerického inštitútu Lovelace Respiratory Research Institute objednalo štúdiu, v rámci ktorej testom podrobili 10 opíc. Podobným testom bolo vystavených aj 25 zdravých ľudí. Tieto pokusy prebiehali v inštitúte pri univerzitnej nemocnici v nemeckom meste Aachen, kde nechávali pokusné osoby niekoľko hodín dýchať škodlivé plyny v rôznych koncentráciách. Združenie EUGT zaniklo 30. júna 2017 a výsledky pokusov neboli nikdy publikované. Informácia sa prevalila pri vyšetrovaní kauzy dieselgate.

Financial Times informoval, že v rámci testu nechali vedci v americkom Albuquerque v Novom Mexiku v roku 2014 opice niekoľko hodín dýchať vo vzduchotesných miestnostiach výfukové plyny z naftového VW Beetle. Na upokojenie im pritom púšťali kreslené filmy. Stalo sa tak približne jeden rok pred tým, čo sa prevalil škandál, v rámci ktorého VW priznal používanie sporného softvéru v dieslových autách. K danému škandálu sa VW po vlne dôkazov priznal, vedenie podniku odstúpilo a podnik musel po celom svete platiť odškodné.

Obe aféry môžu spolu súvisieť. Počas testov na emisie sporný softvér uviedol motor do akéhosi úsporného režimu, v ktorom produkoval menej škodlivých látok. V reálnych podmienkach pohonné jednotky prekračovali povolené limity oxidov dusíka až 40-násobne. Počas testov s opicami teda nemuselo byť známe, že vozidlo produkuje omnoho viac emisií, ako deklaruje výrobca, a mohlo ísť o dôkaz pre automobilky. Či to tak bolo, ukáže vyšetrovanie.

Testy na ľuďoch

Vedcom, ktorý dohliadal na pokusy so zvieratami v USA, je James McDonald. Podľa jeho slov testy na zvieratách prebiehajú minimálne 40 rokov. V minulosti údajne dochádzalo aj k testom na ľuďoch.

Podľa informácií Financial Times 11. júna 2013 McDonald dostal email od Michaela Spalleka, ktorý bol šéfom EUGT, v ktorom tvrdí, že právnici spoločnosti VW štúdiu schválili. Zároveň odporučili testy vykonať na zvieratách, nie na ľuďoch, ako bolo pôvodne zamýšľané. James Liang, bývalý inžinier spoločnosti VW, mal do testovacieho laboratória priviezť VW Beetle a žiadať o prístup k dátam v reálnom čase. Liang bol počas minuloročného augusta odsúdený na 40 mesiacov väzenia pre zapletenie sa do emisného škandálu koncernu VW.

BMW sa od testov dištancovalo a tvrdí, že testy na zvieratách nevykonáva. "Skupina BMW v žiadnom prípade neovplyvnila návrh alebo metodológiu štúdií uskutočnených v mene EUGT,“ informuje spoločnosť vo svojom stanovisku. Daimler dodáva, že všetky testy na zvieratách v štúdii sú zbytočné a odpudzujúce.

VW sa za testy na zvieratách počas víkendu ospravedlnil. „Sme presvedčení, že vtedy zvolená vedecká metóda bola nesprávna. Bolo by lepšie, keby sme takýto výskum vopred odmietli. Ospravedlňujeme sa za chyby a zlý úsudok jednotlivcov,“ informoval koncern. Zároveň dodal, že v združení EUGT všetci jeho členovia spolupracovali rovnoprávne.

Je testovanie obhájiteľné?

V pondelok však dozorná rada VW vyzvala na okamžité prešetrenie testov. "Urobím všetko pre to, aby bola táto záležitosť podrobne preskúmaná,“ uviedol predseda dozornej rady VW Hans Dieter Pötsch.

Testy na opiciach a ľuďoch odsúdila aj nemecká vláda spolu so samotnou spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou. "Testy na opiciach alebo dokonca na ľuďoch nie sú eticky opodstatnené a vyvolávajú veľa etických otázok o tých, ktorí za nimi stoja,“ povedal hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert.

Stephan Weil, ktorý reprezentuje nemeckú spolkovú krajinu Dolné Sasko a je zároveň akcionárom VW, uviedol, že výrobca automobilov by mal urýchlene zverejniť informácie o účele štúdie. „Na konci dňa je rozhodujúci účel týchto experimentov. Ak sa napríklad testuje bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku, ako naznačila Aachenská univerzita, a dodržali sa etické normy, je to obhájiteľné,“ povedal Weil. Je zatiaľ jeden z mála ľudí, ktorý sa testovací škandál s ľuďmi a opicami snaží obhajovať.

Škandál za škandálom

Na škandál s testami na živých tvoroch reagovala vo štvrtok večer aj hodnota akcií, ktorá v prípade VW klesla z hodnoty 184 eura na 180 eur. V pondelok ráno však opäť stúpla až na 186 eur. Rovnako v závere štvrtka mierne klesli hodnoty akcií spoločností Daimler a BMW, pričom v pondelok sa vrátili do pôvodnej výšky.

VW stále čelí aj dôsledkom emisného škandálu, ktorý sa prevalil v septembri 2015. Americká agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) odhalila používanie sporného softvéru v naftových motoroch koncernu plniacich emisnú normu Euro 5.

Celosvetovo bolo týmto zariadením vybavených 11 miliónov automobilov, ktoré v reálnych podmienkach neplnili stanovené emisné limity. VW sa k používaniu softvéru priznal. Škandál stál miesto Martina Winterkorna, ktorý bol šéfom koncernu. Problémy sa týkali koncernových značiek VW, Audi, Škoda a Seat. Do servisov po celom svete zamierili milióny automobilov.

V niektorých prípadoch stačili softvérové úpravy riadiacej jednotky motora, v iných došlo aj k hardvérovému zásahu. V Nemecku bola návšteva servisu povinná. V novembri minulého roku nemecké úrady dokonca zakázali jazdu neopraveným vozidlám. Na Slovensku sa nachádzalo približne 46-tisíc vozidiel s problematickými pohonnými jednotkami, pričom návšteva servisu ostala na báze dobrovoľnosti. Majitelia automobilov z celého sveta hlásia, že po úpravách došlo k poklesu výkonu ich vozidiel a nárastu spotreby.

Pokuty aj zákaz naftových motorov

VW navyše celosvetovo čelí miliardovým pokutám a súdnym sporom s nespokojnými zákazníkmi. Nemecký spolkový úrad pre automobilovú dopravu (KBA) pred niekoľkými dňami oznámil, že sporný softvér sa nachádza aj v nových naftových motoroch vo vozidlách značky Audi. Má ísť o naftové šesťvalce TDI plniace emisnú normu Euro 6.

K mechanikom má tak zamieriť ďalších 127-tisíc vozidiel. Problémy sa týkajú modelov A4, A5, A6, A7, A8 spolu s SUV modelmi Q5, SQ5 a Q7. "Softvér riadenia motorov príslušných vozidiel bude kompletne revidovaný, testovaný a predložený KBA na schválenie,“ uviedlo Audi vo svojom vyhlásení.

Koncern v USA nespokojných zákazníkov aj odškodnil. V Kanade musela automobilka vyplatiť zákazníkom odškodné vo výške 1,5 miliardy eur. Naposledy koncern žalovalo 6-tisíc Švajčiarov, ktorí požadujú odškodné vo výške 15 percent z kúpnej ceny. Naftový škandál spustil všeobecnú nedôveru voči naftovým motorom. Kým donedávna boli presadzované ako ekologické, dnes mnohé mestá a štáty volajú po ich zákaze.