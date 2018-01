Tripartita rokovala o 13. plate, návrh ide do parlamentu

Zástupcovia SNS za účasti ministra práce Jána Richtera rokovali na pôde ministerstva práce a sociálnych vecí so zamestnávateľmi a odborármi o návrhu na postupné oslobodenie dobrovoľných trinástych a štrnástych platov od daní a odvodov.

Ako na tlačovej besede uviedla štátna tajomníčka rezortu financií Dana Meager (nominantka SNS), pôjde o odmenu vo výške do 500 eur. Podmienkou podľa nej však bude to, aby pri trinástom plate oslobodenom od daní a odvodov pracovný pomer zamestnanca trval nepretržite aspoň dva roky. Oslobodenie štrnásteho platu od daní a odvodov bude podmienené tým, aby zamestnanec pracoval u zamestnávateľa nepretržite aspoň štyri roky a druhou podmienkou bude, aby zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi aj trinásty plat.

Štátna tajomníčka rezortu financií dostala od odborárov zásadnú pripomienku, aby sa trináste a štrnáste platy započítavali do priemerného zárobku zamestnanca. Návrh SNS totiž s takýmto postupom nepočíta. „Akonáhle by sa to nezarátavalo do priemerného zárobku, ľudia prídu o peniaze,“ povedal prezident Konfederácie odborových zväzov SR Jozef Kollár. Odborári by mali o tejto pripomienke rokovať s predstaviteľmi SNS ešte do konca tohto týždňa. „Najneskôr do konca týždňa budeme schopní vydiskutovať posledné úskalia tohto navrhovaného zákona,“ uviedla Meager. Upozornila na to, že na Slovensku existuje fenomén vyplácania odmien „na ruku“, čo by týmto návrhom SNS rada eliminovala.

„Pozitívne vnímame, že je v tom stále dobrovoľnosť,“ povedal viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Rastislav Machunka. Podľa neho ide o jedno z mála politických opatrení, ktoré nepôsobí negatívne na podnikateľské prostredie. Vďaka oslobodeniu trinástych a štrnástych platov do sumy 500 eur od daní a odvodov sa podľa Machunku môže znížiť podiel šedej ekonomiky na Slovensku.

Podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Milan Muška čaká na vyčíslenie dopadov tohto návrhu na rozpočty miest a obcí, keďže samospráve klesne výber dane z príjmu. „Dúfam, že tieto dopady budú čo najmenšie,“ povedal. Štátna tajomníčka rezortu financií uviedla, že sa pokúsi o vyčíslenie týchto dopadov na rozpočty samospráv.

Podľa ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera z rokovania koaličnej rady vzišla dohoda, že legislatívny návrh na oslobodenie trinástych a štrnástych platov od daní a odvodov sa stane súčasťou poslaneckého návrhu novely Zákonníka práce, ktorý do parlamentu predložili poslanci za Smer-SD.