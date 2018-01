Briti chcú premeniť elektromobil na malú elektráreň

Test uskutoční automobilka Nissan a partnerské firmy, vláda ho podporí takmer desiatimi miliónmi libier, uviedol spravodajský server BBC.

Myšlienka vychádza s predvídateľných vzorcov správania mnohých vodičov – ráno do práce a večer späť domov. Počas dňa sa auto nabíja na parkovisku pred kanceláriou. Nabíjanie by mohlo byť naprogramované tak, aby sa autá nabíjali v čase, keď je to najlacnejšie, teda keď svieti slnko alebo fúka vietor. Po návrate domov by auto podľa plánu vlády bolo opäť pripojené k rozvodnej sieti, ale nie preto, aby vysávalo energiu zo siete, ale aby ju do siete vracalo.

Elektrina z áut by tak prúdila do siete v čase večernej špičky dopytu po elektrine. Tok elektriny by potom mohol byť znovu obrátený v noci, keď by fúkal vietor. Auto by sa teda nabilo pre jazdu na ďalší deň.

„Možnosť, že elektrický automobil vráti energiu do rozvodnej siete, keď parkuje, zvýši odolnosť siete, umožní lepšie využitie obnoviteľných zdrojov a majiteľom zníži náklady na vlastníctvo elektrického auta,“ povedal hovorca projektu. Podľa neho to povedie k novým obchodným príležitostiam a bude to jasná výhoda pre používateľov elektrických áut aj spotrebiteľov energie.

„Vzostup elektrických vozidiel poskytne väčšiu flexibilitu systému a využitie obnoviteľných zdrojov energie. Vozidlo pripojené k sieti tiež dáva zákazníkom možnosť zarobiť na svojom aute predajom služieb do energetického systému,“ vyhlásil Patrick Erwin z elektrárenskej spoločnosti Northern Powergrid.

Možnosť pripojiť auto do elektrickej siete by mohla byť dôležitá pre stále vyššie využívanie obnoviteľných zdrojov. Británia bude potrebovať viac akumulátorov, aby mohla obnoviteľnú energiu uchovávať. Jej cieľom je znížiť do roku 2050 uhlíkové emisie o 80 percent.