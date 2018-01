Trináste a štrnáste platy sa zarátajú do priemerného zárobku

Po stredajšom rokovaní vlády o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Ján Richter. „Dnes ráno sa u nás na ministerstve uskutočnilo ďalšie rokovanie, predkladatelia vyhoveli požiadavke odborárov,“ povedal Richter.

Návrh, ktorý do parlamentu predložia poslanci NR SR za SNS, tak podľa ministra zahrnie trináste a štrnáste platy do priemerného zárobku zamestnanca z hľadiska preplácania dovolenky, či iných nárokov zamestnanca. „Trinásty a štrnásty plat bude tvoriť súčasť balíka, ktorý je predmetom dovolenkového priemeru,“ dodal minister.

Zástupcovia SNS za účasti ministra práce Jána Richtera v utorok rokovali na pôde ministerstva práce a sociálnych vecí so zamestnávateľmi a odborármi o návrhu na postupné oslobodenie dobrovoľných trinástych a štrnástych platov od daní a odvodov. Ako na tlačovej besede uviedla štátna tajomníčka rezortu financií Dana Meager (nominantka SNS), pôjde o odmenu vo výške do 500 eur. Podmienkou podľa nej však bude to, aby pri trinástom plate oslobodenom od daní a odvodov pracovný pomer zamestnanca trval nepretržite aspoň dva roky. Oslobodenie štrnásteho platu od daní a odvodov bude podmienené tým, aby zamestnanec pracoval u zamestnávateľa nepretržite aspoň štyri roky a druhou podmienkou bude, aby zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi aj trinásty plat.

Štátna tajomníčka rezortu financií dostala v utorok od odborárov zásadnú pripomienku, aby sa trináste a štrnáste platy započítavali do priemerného zárobku zamestnanca. Návrh SNS totiž s takýmto postupom nepočítal. „Akonáhle by sa to nezarátavalo do priemerného zárobku, ľudia prídu o peniaze,“ povedal prezident Konfederácie odborových zväzov SR Jozef Kollár.

Podľa ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera z rokovania koaličnej rady vzišla dohoda, že legislatívny návrh na oslobodenie trinástych a štrnástych platov od daní a odvodov sa stane súčasťou poslaneckého návrhu novely Zákonníka práce, ktorý do parlamentu predložili poslanci za Smer-SD.