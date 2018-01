Vláda podporila poslanecký návrh o prípaltkoch za noc a sviatky

Poslanec za Smer-SD Erik Tomáš počas pondelkového rokovania parlamentného sociálneho výboru predložil už avizovaný pozmeňujúci návrh, aby sa vyššie príplatky za prácu v noci a počas sviatkov a nové príplatky za prácu cez víkend týkali aj zamestnancov v štátnej a verejnej službe. Vyššie príplatky, o ktorých bude rokovať parlament v druhom čítaní na aktuálnej schôdzi, by sa tak mali okrem iného týkať aj zdravotných sestier či zamestnancov domovov sociálnych služieb.

Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter sa so zamestnávateľmi a odborármi v polovici januára dohodol na kompromisnom riešení zvyšovania príplatkov. Zvyšovanie príplatkov za nočnú prácu sa má zrealizovať v dvoch etapách. Od 1. mája tohto roka sa má pri nerizikovom zamestnaní príplatok za nočnú prácu zvýšiť zo súčasných 20 % na 30 % zo sumy minimálnej mzdy a od 1. mája budúceho roka na konečných 40 % zo sumy minimálneho hodinového zárobku. V prípade rizikovej práce má ísť od mája tohto roka o zvýšenie z 20 % na 35 % a od 1. mája budúceho roka na 50 % zo sumy minimálnej hodinovej mzdy.

Novelou Zákonníka práce sa má tiež zvýšiť príplatok za sviatok, a to z 50 % na 100 % priemerného zárobku zamestnanca. Príplatok za prácu v sobotu sa mal podľa pôvodného návrhu zaviesť vo výške minimálnej mzdy. Nakoniec má ísť od mája tohto roka o príplatok v sume 25 % minimálnej mzdy a od mája budúceho roka má príplatok vzrásť na 50 % zo sumy minimálnej mzdy.

Vyššie príplatky by mali zamestnancov čakať za prácu v nedeľu. Od začiatku mája tohto roka by tieto príplatky mali dosiahnuť 50 % zo sumy minimálnej mzdy a od mája budúceho roka by už mali byť v sume minimálneho zárobku.

„Osobne si myslím, že nebolo víťazov a nebolo porazených, skôr mali pripomienky odborári, že sa príliš ustúpilo,“ povedal po rokovaní vlády minister práce a sociálnych vecí Ján Richter. Je presvedčený o tom, že vzhľadom na situáciu na trhu práce sú vyššie príplatky pre zamestnancov potrebné. „Teraz je už len na firmách, aby sa s touto problematikou vyrovnali,“ dodal šéf rezortu práce a sociálnych vecí.