Roľníci dostanú cez zelenú naftu 30 miliónov eur

Cez systém zelenej nafty, ktorého zavedenie avizuje vládna koalícia, by sa malo k poľnohospodárom dostať zatiaľ 30 miliónov eur.

Vyhlásil to predseda vlády Robert Fico po stredajšom stretnutí koaličných partnerov. Ako dodal, avizovaný systém podpory poľnohospodárov by mal umožniť umiestňovať zdroje najmä do oblastí agrosektora, v ktorých je perspektíva vzniku nových pracovných miest. Projekt zelenej nafty však musí byť nastavený tak, aby nebol zo strany Európskej komisie považovaný za neoprávnenú štátnu pomoc.

Rozhodnutie koalície oceňuje aj predseda SNS Andrej Danko. Práve jeho strana je totiž za sektor poľnohospodárstva zodpovedná. Zároveň však avizuje, že s podporou poľnohospodárov a potravinárov chcú ísť ďalej. „Pokračujú rokovania o systéme zdaňovania obchodných reťazcov. Či už formou dane z obratu, či tlaku, aby sa financie dostávali do kolečka pomoci potravinárom, ktorých často tieto obchodné reťazce deptajú alebo obchádzajú,“ naznačil šéf koaličnej SNS.

Posunutie projektu zelenej nafty na podporu poľnohospodárskej prvovýroby do realizačnej fázy oznámili už v utorok minister financií Peter Kažimír spolu s ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabrielou Matečnou. Pri aplikácii projektu nemá ísť o automatickú celoplošnú dotáciu, ale o podporu odvetví poľnohospodárstva, ktoré sú náročné na pestovateľské postupy, ako je špeciálna a špecializovaná rastlinná výroba a špeciálna živočíšna výroba.

“Sledujeme tým udržanie prvovýroby na Slovensku, zníženie vývozu kľúčových komodít, a tým aj zníženie salda zahraničného obchodu. Pomôžeme konkurencieschop­nosti našich producentov potravín, a tiež očakávame vyšší podiel domácich potravín na pultoch obchodov,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná po utorňajšom rokovaní s ministrom financií Petrom Kažimírom.

Sumu avizovanú premiérom Robertom Ficom v stredu po rokovaní koaličných lídrov minister financií potvrdil. „Potvrdzujem, že uvoľníme v najbližších dňoch 30 mil. eur pre kapitolu pôdohospodárstva,“ vyhlásil na tlačovej konferencii s tým, že možnosť podpory poľnohospodárstva umožňuje najmä pozitívny hospodársky vývoj. Už v pondelok by pritom mal jeho rezort zverejniť novú makroprognózu, ktorá by mala priniesť pozitívne správy.