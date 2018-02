Elitný klub s eurom silnie

(Kliknutím na obrázok zväčši, Európska únia a očakávané rozširovanie Eurozóny(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Pravda, M. Braunsteiner

Euro sa na druhej strane teší z nízkych úrokov a hospodárskeho rastu v Nemecku a vo Francúzsku. Ťaží z toho celá Európa, ale najviac práve 19 krajín eurozóny. Na Slovensku nezamestnanosť spadla pod 6 percent a priemerná mzda preťala hranicu 1 000 eur za mesiac. Euro prudko silnie a vymieňa sa už za takmer 1,25 dolára za euro. Navyše na stole sú reformy, ktoré majú zamedziť opakovanie gréckej krízy, ozdraviť sa majú banky a naštartovať investície. Nemecko a Francúzsko chcú pevnejší európsky blok a zvažuje sa, že kto nepristúpi k reformám a euru, nebude mať taký štedrý prístup k eurofondom ako doteraz.

Prijatie eura bolo súčasťou debaty pred prezidentskými voľbami v susednom Česku. Prezident Miloš Zeman v minulosti euro chcel, po tom, čo do Európy z Grécka prišla dlhová kríza, bol proti a teraz hovorí euru skôr áno. „Ja som zástancom eura, ale nechcem, aby český daňový poplatník platil grécke dlhy,“ uviedol Zeman. Jeho podmienka nie je nereálna, keďže súčasťou navrhovanej reformy eurozóny je vytvorenie fondu. Za záchranu zadlžených krajín by potom už neručili priamo členské krajiny.

Naopak, Jiří Drahoš, ktorý súboj so Zemanom o prezidentský palác prehral, pôvodne niekoľko mesiacov pred voľbami vyjadroval euru silnú podporu, ale deň pred voľbami sa v dueli so Zemanom zdráhal prikloniť k tomu, aby malo Česko o päť rokov termín prijatia eura. „Ak 80 percent občanov odmieta euro, bola by pre každú vládu samovražda presadzovať prijatie eura,“ povedal Drahoš s tým, že je za diskusiu o plusoch a mínusoch eura. Predtým používal menej diplomatický slovník, keď hovoril, že je absolútne presvedčený o tom, že euro má viac plusov. Až na otázku moderátorky duelu Drahoš pripustil, že o päť rokov by Česko možno mohlo mať termín na prijatie eura.

To, že euru sa darí a má dlhodobú perspektívu, vycítili v Bulharsku. To pred pár dňami oznámilo, že sa zapojí do európskeho mechanizmu úrokových sadzieb už v júni tohto roka tak, aby teoreticky už o dva roky mohli Bulhari platiť eurom. Predbehli by tak Rumunov, ktorí majú ambíciu platiť eurom v roku 2022, aj Chorvátsko, kde sa má eurom platiť najskôr v roku 2021, ale reálne zrejme až okolo roku 2025. Chorváti totiž potrebujú čas na zníženie dlhov, aby splnili podmienky na prijatie eura. Preteky o euro môžu byť v regióne dôležité aj z pohľadu cestovného ruchu, keďže jednotná mena môže byť pre turistov dôležitá pri rozhodovaní o mieste dovolenky.

Ešte pred pár rokmi bolo všetko inak

Euro aktuálne z hľadiska prestíže zažíva najlepšie obdobie za posledné roky. V eurozóne je 19 krajín a ďalšie majú do nej namierené. Celý blok EÚ má 28 členov a po odchode Veľkej Británie to bude 27. Kým britská libra padá a odzrkadľuje tak očakávaný brexit, po ktorom sa Briti budú mať podľa viacerých štúdií podstatne horšie ako doteraz, EÚ je naštartovaná, ako už dávno nie.

Ešte pred pár rokmi pritom bolo všetko inak. Svetová kríza z roku 2008 poznačila aj Európu a mnohí ľudia na Slovensku to v roku 2009 pripisovali aj novej meno euro. Navyše, keď v roku 2010 prepukla dlhová kríza v Grécku a dlhy potápali aj ďalšie krajiny, viaceré štáty vrátane Bulharska plány na zavedenie eura odložili. A to aj z donútenia, keďže kríza poznačila hospodárstva krajín a tie nesplnili tvrdé podmienky na prijatie eura.

Grécko je z najhoršieho vonku

Na Slovensku v roku 2011 na podpore pre Grécko padla Radičovej vláda. Sulíkova SaS vtedy odmietla podporiť euroval, ktorý napokon prešiel až s podporou Smeru. Slovensko následne pomohlo Grécku vo forme záruk vo výške 1,5 miliardy eur. Tieto peniaze sú súčasťou verejného dlhu Slovenska, ale do deficitu sa nedostali a priamo tak zatiaľ nezaťažili peňaženky Slovákov. Ak sa grécke dlhy nebudú škrtať, ani nezaťažia. Proti škrtaniu gréckych dlhov je Nemecko spolu s ďalšími krajinami vrátane Slovenska. Pomoc umožnila Grécku spraviť reformy a dostali krajinu na správnu cestu. Teraz má Grécko rozpočtové prebytky, znižuje dlh a požičiava si dokonca lacnejšie ako USA, keďže investori už berú Grécko ako súčasť eurozóny.

Iný scenár, a to vylúčenie Grécka z eurozóny, mohol v roku 2011 rozpútať ťažkú dlhovú krízu, ktorá by pri plnom zasiahnutí Španielska a Talianska mohla položiť jednotnú menu euro aj celú úniu. Škody by v takom prípade boli obrovské.

Euro zaisťuje aktuálne krajinám lacnejšie pôžičky, pomáha cestovnému ruchu a investori v ňom vidia stabilitu. Obavy z väčšieho zdražovania pri prijatí jednotnej meny sa ukázali ako nepodložené. Aktuálne tlačením nových eur Európska centrálna banka (ECB) podporuje hospodársky rast, vďaka ktorému rastie zamestnanosť aj mzdy. Kritici poukazujú na to, že tlačenie peňazí môže v budúcnosti sprevádzať vysoká inflácia spojená so znehodnotením úspor. Aj preto ECB mieni tlačenie peňazí na konci tohto roka zastaviť.

Euro bude silnieť

Zo zvyšných členov EÚ majú Dánsko a Švédsko výnimky k prijatiu eura. Ich meny sú však naviazané na kurz európskej meny. Zaujímavá je diskusia o eure v susednom Česku. Tam sa aktuálne špekuluje o tom, či eurooptimistická ČSSD vstúpi do vlády s ANO Andreja Babiša, ktorý sa, naopak, s eurom príliš neponáhľa. „V Českej republike nemá spoločná európska mena dostatočnú podporu, a tak je nereálne očakávať, že by nejaký politik s takýmto plánom prišiel,“ uviedol Adam Trňan zo spoločnosti Capital Markets. Krátenie eurofondov v prípade neprijatia eura či záruka, že Česi sa nebudú skladať na grécke dlhy by však názor ľudí aj politikov mohli zmeniť. Euro by navyše mohlo podporiť už tak silno rozvinutý cestovný ruch v Česku.

Kurz 1,25 dolára za euro pritom nemusí byť konečnou stanicou. Špekuluje sa, že kým rast akcií v USA má svoje limity, Európa má lepšie perspektívy. USA s Donaldom Trumpom nastúpili na cestu poklesu daní pre firmy, ktorá sa môže prejaviť rastom deficitu a dlhu USA. Ak by sa dlh dostal na neudržateľnú úroveň, krajina by musela prijať úsporný režim, aj keď v tejto chvíli nikto nedokáže presne povedať, kedy sa tak stane.

Oproti tomu najsilnejšia krajina EÚ Nemecko si požičiava za nulové úroky a teší sa optimistickým prognózam ekonomiky a stabilnému politickému prostrediu. Tohtoročný očakávaný rast na úrovni 1,9 percenta najnovšie nemecká vláda posunula na 2,4 percenta. Už tak slušné platy v Nemecku aj preto odborári v priemysle chcú zdvihnúť o ďalších 6 percent a mienia za to prípadne aj štrajkovať.

Lacnejšie nákupy v cudzine

Nemecký vývoj znamená, že dariť sa bude lepšie aj Slovensku, ktorého priemysel je najviac naviazaný práve na Nemecko. To znamená, že slovenská ekonomika môže tento rok rásť aj o viac ako o 4 percentá, tiež sa môžu zlepšiť platové vyhliadky, ale zväčší sa aj problém s hľadaním dostatku pracovnej sily a pretlaku cudzincov na domácom trhu práce.

Okrem geopolitického vplyvu má silné euro aktuálne vplyv aj na nákupy ľudí. Je najlepší čas kúpiť si niečo z USA. Za dobrú cenu by sa dali získať aj tovary z Ázie. Silné euro tak môže znásobiť popularitu nákupov cez internet. Viac sa oplatia tiež dovolenky v destináciách s menami naviazanými na americký dolár ako napríklad v Egypte. Sto českých korún momentálne stojí 4 eurá. Desať poľských zlotých stojí 2,40 eura. Desať amerických dolárov vyjde na 8 eur.