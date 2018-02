Slovensko nie je Nórsko, nabíjačky však pribúdajú

V hlavnom meste pribudla aj unikátna nabíjačka ako jediná v strednej a vo východnej Európe, ktorá nabije naraz až štyri vozidlá. Celkový počet elektromobilov na cestách aj napriek tomu stúpa len pomaly.

Slovensko je na tom síce relatívne lepšie ako niektoré iné krajiny Európy, ale na také Nórsko, kde je každé druhé nové predané auto elektrické alebo hybridné, sa stále nechytáme. Nóri si autá nabíjajú doma a elektroautá berú ako prestíž a aj príspevok k ekológii, ktoré si z nórskych platov môžu dovoliť.

"Z hľadiska priepustnosti územím môžeme povedať, že Slovensko je nad priemerom únie,“ povedal Peter Badík spoluzakladateľ spoločnosti GreenWay a strategický poradca Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA). V súčasnosti je na Slovensku približne 35 rýchlonabíjacích staníc, pričom je registrovaných približne 500 elektromobilov. Verejných nabíjačiek s dlhším časom nabíjania je na Slovensku približne ďalších 100. Na jednu rýchlonabíjačku tak pripadá približne 14 elektrických áut, čo tiež predstavuje v rámci Európy veľmi dobré číslo. Napriek tomu celkový počet elektromobilov je na Slovensku nízky aj napriek priamej štátnej dotácii na nákup týchto vozidiel.

Problémový dojazd

Elektrické autá totiž stále trápi pomerne krátky dojazd. Vozidlá, na nákup ktorých záujemcovia môžu získať od štátu sumu 5-tisíc eur, prejdú na jedno nabitie len 200 až 250 kilometrov. V Bratislave pribudla aj unikátna nabíjačka – jediná svojho druhu v strednej a vo východnej Európe. Štandardné rýchlonabíjacie stanice dokážu totiž naraz nabíjať len jedno auto. Novinka však umožní nabíjanie štyroch áut v rovnakom čase, pričom nedôjde k zvýšenému zaťaženiu elektrickej siete. Nabíjačka súkromnej spoločnosti GreenWay využíva kombináciu batérií, solárnych panelov a energie z rozvodnej siete.

"Vzhľadom na presadenie sa obnoviteľných zdrojov energie je dôležité, aby sme nielen vyrábali čistú energiu, ale aj siahli po jej efektívnom uskladňovaní. A práve tu je priestor pre batérie s ich revolučným potenciálom pre dopravu i energetiku. Oceňujem spoločnosti GreenWay Infrastructure, Delta a Janom za ich prelomovú prácu v tejto oblasti. Okrem iného pomôže vyplniť medzery v nabíjacej infraštruktúre. Podľa našich odhadov v EÚ budeme potrebovať 800-tisíc verejne dostupných nabíjacích staníc už do roku 2020,“ povedal pri príležitosti spustenia tejto nabíjačky viceprezident Európskej komisie Maroš Šefčovič.

Miliónová podpora

Najširšiu sieť rýchlonabíjačiek v súčasnosti na Slovensku prevádzkuje práve spoločnosť GreenWay. V Bratislave má niekoľko verejných rýchlonabíjačiek aj spoločnosť Západoslovenská energetika. V rámci medzinárodnému projektu URBAN-E má v Bratislave a okolí vyrásť ďalších 55 nabíjačiek. Sieť rýchlonabíjačiek postupne zahusťuje aj americká firma Tesla. Štát predĺžil podporu predaja elektromobilov a plug-in hybridov aj na rok 2018. Každý záujemca o elektrické auto dostane od štátu dotáciu vo výške 5-tisíc eur. Plug-in hybrid, ktorý spája spaľovací motor s elektromotorom a možnosťou nabíjania akumulátorov zo siete, je vďaka podpore lacnejší o 3-tisíc eur.

Pôvodne mal byť program ukončený v roku 2017, no záujemcovia o elektromobily stále nevyčerpali dostupných 5 miliónov eur, ktoré štát využil z Recyklačného fondu. Do minuloročných Vianoc program podpory využilo 485 žiadateľov, 289 z nich si kúpilo elektromobil. Z dostupných prostriedkov tak boli vyčerpané približne 2 milióny eur. Cena elektromobilov je aj napriek podpore stále výrazne vyššia ako v prípade porovnateľne veľkých a výkonných automobilov so spaľovacím motorom.