Slovenské podniky budú rekvalifikovať ľudí bez práce

Na rozdiel od klasického duálneho vzdelávania pre stredné školy je malý duál kratší a má menší rozsah. Stredoškoláci sa priamo vo firmách dokážu za 3 až 4 roky vyučiť za obrábačov kovov. Následne zvládnu akékoľvek opracovanie kovov. Nezamestnaní nastupujúci do malého duálu budú mať na výučbu len 9 mesiacov a za ten čas sa vyučia len jednu konkrétnu špecializáciu – napríklad frézovanie.

„Rozbehnutie malého duálu je druhou z troch priorít, ktorých naplnenie umožní zvládnuť súčasný nedostatok pracovnej sily a podporí dlhodobý rozvoj slovenského automobilového priemyslu. Prvou je otvorenie pracovného trhu pre ľudí z tretích krajín a treťou rozbehnutie klasického duálneho vzdelávania,“ povedal prezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky Juraj Sinay. Aktuálne je totiž na Slovensku rekordne nízka evidovaná nezamestnanosť vo výške 5,94 percenta. Zároveň firmy nevedia prostredníctvom domácich úradov práce obsadiť až 75,4 tisíca voľných pracovných miest.

Firmy nebudú nezamestnaných ľudí školiť zadarmo, pričom minimálna výška príspevku je stanovená na 25-tisíc eur. Zároveň jeden podnik môže na rozbehnutie rekvalifikácií získať maximálne 200-tisíc eur. Celkovo je na podporu súkromných firiem vyčlenených 14,5 milióna eur.

Pôvodne sa plánovalo začať s malým duálom už v minulom roku. Zdržanie spôsobilo práve zložité rokovanie o využití európskych peňazí. Brusel totiž môže zlé využitie financií označiť za nedovolenú štátnu pomoc.

Projekt môže v praxi naraziť na neochotu ľudí bez práce, ktorí väčšinou nemajú záujem o rekvalifikácie. „Vzdelávanie nezamestnaných v podmienkach čo najbližšie reálnej praxi, má potenciál aspoň čiastočne vylepšiť nevyhovujúcu štruktúru slovenských nezamestnaných. Keďže významná časť z nich má ukončenú maximálne základnú školu a u vyše polovice sa nedá spoľahlivo zistiť ani ich profesia,“ povedala Jana Mesárová, okresná manažérka personálnej agentúry Wincott People. Neočakáva preto, že malý duál vyrieši aktuálny nedostatok pracovníkov na slovenskom trhu.

Ako dlhodobo nezamestnaní sú označení ľudia, ktorí sú viac ako rok bez práce. Momentálne ich je na Slovensku takmer 87-tisíc. Z tohto počtu je viac ako 4 roky bez práce vyše 42,8 tisíca ľudí. „U dlhodobo nezamestnaných sa často stretávame so psychickým blokom a apatiou. Takíto ľudia častokrát do práce nechcú nastúpiť, aj keď majú možnosti,“ uviedol Jiří Halbrštát, manažér náborov v personálnej agentúre ManpowerGroup. V praxi je najťažšie zamestnať ľudí, ktorých rodičia celý život nepracovali.

Pomohli by aj diaľnice

Časť dlhodobo nezamestnaných pracuje podľa Halbrštáta načierno. „Pri týchto ľuďoch je problém s tým, že pre neplatenie odvodov nedostanú žiadny dôchodok ani podporu v prípade ochorenia," dodal Halbrštát. Napriek tomu ľudia v takto nevýhodných pracovných pomeroch pracujú aj kvôli exekútorom, ktorí im pre neplatenie dlhov strhnú každé legálne zarobené euro.

Podľa Slovenskej komory exekútorov má minimálne jednu exekúciu až 986-tisíc Slovákov. Súčasná vláda tento problém plánuje vyriešiť zavedením plošnej exekučnej amnestie, ktorej detaily majú byť predstavené v najbližších týždňoch. Zatiaľ je známe len to, že táto zmena umožní dostať na trh práce približne 40-tisíc načierno pracujúcich ľudí.

Podľa odborníkov je boj s vysokou nezamestnanosťou behom na dlhé trate. Aj v súčasných ekonomicky dobrých časoch sú na Slovensku okresy, kde je bez práce každý piaty človek a vysoké regionálne rozdiely sa nedajú odstrániť zo dňa na deň. „Recept je jasný, ale náklady a riešenia trvajú desiatky rokov: V prvom rade treba vybudovať sieť diaľnic, posilňovať vlakové spojenia, otvárať odborné, na prax zamerané stredné aj vysoké školy,“ uzavrel Halbrštát. V praxi tiež môže pomôcť podpora investícií v najzaostalejších regiónoch Slovenska. V prípade plošnej podpory si totiž investori vyberú hlavne západ Slovenska, ktorý ponúka vybudovanú diaľničnú sieť a výsledkom je rekordne nízka nezamestnanosť. Napríklad v Trnave je dnes evidovaná miera nezamestnanosti na úrovni 1,98 percenta.

Nové vzdelanie pre 4 700 ľudí

Rozbehnutie malého duálu je aj jednou z priorít vlády. V prípade úspechu celého projektu môžu byť v budúcnosti uvoľnené aj ďalšie milióny eur. „Výzva je vyhlásená od 21. 12. 2017 do 13. 9. 2018. Žiadatelia môžu predkladať ŽoNFP priebežne od termínu vyhlásenia výzvy až do termínu uzavretia jednotlivých kôl výzvy. Ide o cielenú vnútrofiremnú prípravu osôb zaradených do projektu podľa vlastných potrieb zamestnávateľa pre konkrétne pracovné miesta a profesie. Prostredníctvom výzvy je možné podporiť rozvoj odborných zručnosti až u 4¤700 osôb,“ priblížil hovorca ministerstva práce Michal Stuška.

Firmy budú mať na preškolenie nezamestnaných ľudí maximálne 3 mesiace. Zároveň 70 percent času musí byť venovaných praktickej výrobe a len 30 percent teórii. Počas prvých troch mesiacov budú nezamestnaní väčšinou pracovať za minimálnu mzdu a zároveň majú aj naďalej nárok na rôzne dávky štátnej pomoci.

Napríklad bežná rodina s dvoma nezamestnanými rodičmi a troma deťmi dostáva aktuálne sociálne dávky vo výške 360 eur za mesiac. Ak sa jeden z rodičov zamestná za minimálnu mzdu 480 eur, prvý mesiac stúpne príjem rodiny na 921 eur, teda skoro trojnásobne. Podľa štátu práve táto finančná motivácia presvedčí nezamestnaných na získanie nového vzdelania v malom duáli.